Как сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в нескольких странах, под стражу были взяты 38-летний Юмит Э. и 34-летний Мюслюм Т. Задержание произошло на основании европейских ордеров на арест после соответствующего запроса польской стороны о правовой помощи.

Связь турецкой преступности с российской разведкой

Высший земельный суд Штутгарта в ближайшее время должен принять решение о экстрадиции задержанных в Польшу. Спецслужбы нескольких стран убеждены, что подозреваемые входят в группировку "Далтоны" или выполняли прямые указания ее координаторов.

Сама группировка считается одной из самых мощных организованных преступных сетей в Европе. Ее представители действуют в Турции, Германии и других странах, занимаясь рэкетом, нелегальной торговлей оружием и заказными убийствами.

Предполагаемого главаря банды Бератджана Гекдемира задержали на территории России еще в 2024 году. Несмотря на требования Анкары об экстрадиции, российские власти обеспечили ему защиту в обмен на встречные услуги для нужд Кремля.

Напомним, что пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink в польском селе Воля-Кробовска произошла вечером 23 сентября. Польские власти официально квалифицировали этот инцидент как умышленную диверсию, организованную российской стороной с целью ослабления связи украинских сил обороны.

В рамках этого расследования польское Агентство внутренней безопасности ранее задержало гражданина Украины. Следствие установило, что он проводил предварительную разведку возле терминала еще до начала пожара.

Фигурант снимал периметр объекта на фото и видео, передавал координаты кураторам через мессенджер и оценивал уровень охраны, после чего 30 сентября его поместили под арест.

Ранее немецкие спецслужбы уже предупреждали об изменении стратегии Москвы: вместо случайных исполнителей для терактов и диверсий на территории Европы Кремль начал системно использовать структурированную организованную преступность.