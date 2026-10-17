Як повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на джерела в кількох країнах, під вартою опинилися 38-річний Юміт Е. та 34-річний Мюслюм Т. Затримання відбулося на підставі європейських ордерів на арешт після відповідного запиту польської сторони про правову допомогу.

Зв'язок турецького криміналітету з російською розвідкою

Вищий земельний суд Штутгарта найближчим часом має ухвалити рішення щодо екстрадиції затриманих до Польщі. Спецслужби кількох країн переконані, що підозрювані належать до угруповання "Далтони" або виконували прямі вказівки його координаторів.

Саме угруповання вважається однією з найпотужніших організованих злочинних мереж у Європі. Її представники діють у Туреччині, Німеччині та інших державах, займаючись рекетом, нелегальною торгівлею зброєю та замовними вбивствами.

Ймовірного ватажка банди Бератджана Гьокдеміра затримали на території Росії ще у 2024 році. Попри вимоги Анкари про екстрадицію, російські органи влади забезпечили йому захист в обмін на зустрічні послуги для потреб Кремля.

Нагадаємо, що пожежа на наземній станції супутникового зв'язку Starlink у польському селі Воля-Кробовська сталася ввечері 23 вересня. Польська влада офіційно кваліфікувала цей інцидент як умисну диверсію, організовану російською стороною з метою послаблення зв'язку українських сил оборони.

У межах цього розслідування польське Агентство внутрішньої безпеки раніше затримало громадянина України. Слідство встановило, що він здійснював попередню розвідку біля термінала ще до початку пожежі.

Фігурант знімав периметр об'єкта на фото і відео, передавав координати кураторам через месенджер та оцінював рівень охорони, після чого 30 вересня його відправили під арешт.

Раніше німецькі спецслужби вже попереджали про зміну стратегії Москви: замість випадкових виконавців для терактів і диверсій на території Європи Кремль почав системно використовувати структуровану організовану злочинність.