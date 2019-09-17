Поджог дома Гонтаревой: как реагируют США, ЕС и послы G7
Здание бывшей главы Нацбанка Украины подожгли в ночь на 17 сентября. На инцидент уже отреагировали представители США, Евросоюза и послы G7. Они называют серию нападений на Гонтареву неприемлемой и призывают найти и наказать заказчиков преступлений.
Делегация Европейского Союза в Украине отметила в твиттере, что нападки на Гонтареву и ее семью – неприемлемы.
Важно: Поджог дома Гонтаревой: что известно на данный момент – фото и видео
"Мы ожидаем, что правоохранительные органы проведут расследование и привлекут виновных к ответственности без промедлений", – подчеркнули в ЕС.
Посольство США в Украине поддержало намерения Зеленского и власти, которые призвали срочно и тщательно расследовать поджог дома Гонтаревой.
Мы надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения,
– отметили американские дипломаты.
В то же время, группа послов стран "Большой семерки" также поддерживает намерение властей Украины расследовать поджог дома Гонтаревой под Киевом. Они назвали нападения на экс-главу Нацбанка "неприемлемым актом".
Что известно о пожаре в доме Гонтаревой?Загородное дачное имение семьи Гонтаревых в селе Гореничи записано на мужа экс-главы Нацбанка Олега Гонтарева. Неизвестные подожгли его в ночь на 17 сентября. Жертв и пострадавших нет.
О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева, которая сейчас живет в Лондоне. Женщина сказала, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью и добавила: он выгорел до тла.
Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и замглавы АП Януковича Андрей Портнов. Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.
Правоохранители рассматривают только одну версию пожара в доме Гонтаревой – умышленный поджог.