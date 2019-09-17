Поджог дома Гонтаревой: как реагируют США, ЕС и послы G7

Здание бывшей главы Нацбанка Украины подожгли в ночь на 17 сентября. На инцидент уже отреагировали представители США, Евросоюза и послы G7. Они называют серию нападений на Гонтареву неприемлемой и призывают найти и наказать заказчиков преступлений.

Делегация Европейского Союза в Украине отметила в твиттере, что нападки на Гонтареву и ее семью – неприемлемы.

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"Мы ожидаем, что правоохранительные органы проведут расследование и привлекут виновных к ответственности без промедлений", – подчеркнули в ЕС.

Recent apparent series of attacks against the person and property of the former Governor of the NBU is unacceptable, as the UA President said this morning.We expect law enforcement agencies to investigate and bring those responsible to justice w/out delay. https://t.co/OCwMCapFM0 — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) September 17, 2019

Посольство США в Украине поддержало намерения Зеленского и власти, которые призвали срочно и тщательно расследовать поджог дома Гонтаревой.

Мы надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения,

– отметили американские дипломаты.

В то же время, группа послов стран "Большой семерки" также поддерживает намерение властей Украины расследовать поджог дома Гонтаревой под Киевом. Они назвали нападения на экс-главу Нацбанка "неприемлемым актом".

G7 Ambassadors group welcomes the determination and the expressed will of President @ZelenskyyUa to shed full light on this unacceptable act.@APUkraine #RuleofLaw #NBU #Security pic.twitter.com/dla8hKJDFW — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 17, 2019

Что известно о пожаре в доме Гонтаревой?Загородное дачное имение семьи Гонтаревых в селе Гореничи записано на мужа экс-главы Нацбанка Олега Гонтарева. Неизвестные подожгли его в ночь на 17 сентября. Жертв и пострадавших нет.



О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева, которая сейчас живет в Лондоне. Женщина сказала, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью и добавила: он выгорел до тла.



Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и замглавы АП Януковича Андрей Портнов. Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.



Правоохранители рассматривают только одну версию пожара в доме Гонтаревой – умышленный поджог.



Нападки на Гонтареву и ее родных / инфографика 24 канала