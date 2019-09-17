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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Поджог дома Гонтаревой: как реагируют США, ЕС и послы G7

      71 Читати новину українською
      Запад отреагировал на поджог дома Гонтаревой
      Запад отреагировал на поджог дома Гонтаревой / Коллаж 24 канала

      Здание бывшей главы Нацбанка Украины подожгли в ночь на 17 сентября. На инцидент уже отреагировали представители США, Евросоюза и послы G7. Они называют серию нападений на Гонтареву неприемлемой и призывают найти и наказать заказчиков преступлений.

      Делегация Европейского Союза в Украине отметила в твиттере, что нападки на Гонтареву и ее семью – неприемлемы.

      Важно: Поджог дома Гонтаревой: что известно на данный момент – фото и видео

      "Мы ожидаем, что правоохранительные органы проведут расследование и привлекут виновных к ответственности без промедлений", – подчеркнули в ЕС.

       

      Посольство США в Украине поддержало намерения Зеленского и власти, которые призвали срочно и тщательно расследовать поджог дома Гонтаревой.

      Мы надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения,
      – отметили американские дипломаты.

      В то же время, группа послов стран "Большой семерки" также поддерживает намерение властей Украины расследовать поджог дома Гонтаревой под Киевом. Они назвали нападения на экс-главу Нацбанка "неприемлемым актом".

       

       

      Что известно о пожаре в доме Гонтаревой?Загородное дачное имение семьи Гонтаревых в селе Гореничи записано на мужа экс-главы Нацбанка Олега Гонтарева. Неизвестные подожгли его в ночь на 17 сентября. Жертв и пострадавших нет.

      О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева, которая сейчас живет в Лондоне. Женщина сказала, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью и добавила: он выгорел до тла.

      Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и замглавы АП Януковича Андрей Портнов. Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

      Правоохранители рассматривают только одну версию пожара в доме Гонтаревой – умышленный поджог.

      Напади на Гонтареву та її рідних
      Нападки на Гонтареву и ее родных / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Новости Украины Валерия Гонтарева Поджог дома Гонтаревой Криминальные новости G7 Евросоюз Новости США Пожар
      Источник: 24 канал
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