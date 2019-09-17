Підпал будинку Гонтаревої: як реагують США, ЄС та посли G7

Будинок колишньої голови Нацбанку України підпалили у ніч на 17 вересня. На інцидент вже відреагували представники США, Євросоюзу та посли G7. Вони називають серію нападів на Гонтареву непринятною та закликають знайти і покарати замовників злочинів.

Делегація Європейського Союзу в Україні відзначила у твіттері, що напади на Гонтареву та її родину – неприйнятні.

Важливо: Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео

"Ми очікуємо, що правоохоронні органи проведуть розслідування та притягнуть винних до відповідальності без зволікань", – наголосили в ЄС.

Recent apparent series of attacks against the person and property of the former Governor of the NBU is unacceptable, as the UA President said this morning.We expect law enforcement agencies to investigate and bring those responsible to justice w/out delay. https://t.co/OCwMCapFM0 — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) September 17, 2019

Посольство США в Україні підтримало наміри Зеленського та влади, які закликали терміново і ретельно розслідувати підпал будинку Гонтаревої.

Ми сподіваємось, що відповідальні органи притягнуть до відповідальності не лише винних у нападі на Гонтареву та погрозах їй, але ї тих, хто замовив такі напади,

– наголосили американські дипломати.

Водночас, група послів країн "Великої сімки" також підтримує намір влади України розслідувати підпал будинку Гонтаревої під Києвом. Вони назвали напади на ексочільницю Нацбанку "неприйнятним актом".

G7 Ambassadors group welcomes the determination and the expressed will of President @ZelenskyyUa to shed full light on this unacceptable act.@APUkraine #RuleofLaw #NBU #Security pic.twitter.com/dla8hKJDFW — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 17, 2019

Що відомо про пожежу у домі Гонтаревої?Заміський дачний маєток родини Гонтаревих у селі Гореничі записаний на чоловіка ексглави Нацбанку Олега Гонтарева. Невідомі підпалили його в ніч на 17 вересня. Жертв і постраждалих немає.



Про підпал першою повідомила сама Валерія Гонтарева, яка зараз живе у Лондоні. Жінка сказала, що у дім кинули пляшку із запальною сумішшю та додала: він вигорів до тла.



Гонтарева назвала подію "терором", вона пов'язує підпал із переслідуваннями проти неї. Вона розповіла, що їй погрожували Ігор Коломойський та заступник голови АП Януковича Андрій Портнов. Олігарх Коломойський вважає, що підпал дому Гонтаревої може бути вигідний їй самій.



Правоохоронці розглядають лише одну версію пожежі в будинку Гонтаревої – навмисний підпал.



Напади на Гонтареву та її рідних / інфографіка 24 каналу