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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Поджог дома Гонтаревой: в Нацполиции рассказали новые интересные подробности

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      Дом Гонтаревой в Гореничах намеренно подожгли
      Дом Гонтаревой в Гореничах намеренно подожгли / radiosvoboda.org

      Правоохранители просмотрели записи с камер наблюдения возле дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Теперь следователи рассматривают только одну версию пожара – умышленный поджог.

      Руководитель прессслужбы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович в эфире "Громадского" рассказал, что пожар начался не в самом доме, а на территории.

      Важно: Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества

      Неизвестный человек перебросил какие-то два чемодана через забор и затем бросил туда зажигательное устройство. Вследствие этого чемоданы загорелись, а затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла и от нее загорелся уже весь дом,
      – сказал Жукович.

      По словам представителя Нацполиции, сейчас правоохранители не знают содержимого чемодана, но проводится экспертиза.

      Также следователи ищут другие видеозаписи с места преступления, на которых может быть видно злоумышленников-поджигателей.

      Как выглядит дом Гонтаревой после пожара / фото "Радио Свобода"

      Ранее в полиции рассказали, что на территорию дома Гонтаревой злоумышленник залез около 3 ночи. Впоследствии на месте нашли зажигательную свето-шумовую ракету.

      Полиция из-за пожара открыла уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога". Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

      Что известно о пожаре в доме Гонтаревой?Загородное дачное имение семьи Гонтаревых в селе Гореничи записано на мужа экс-главы Нацбанка Олега Гонтарева. Неизвестные подожгли его в ночь на 17 сентября. К счастью, в это время в здании никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

      О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева. Она сейчас проживает и работает в Лондоне. Женщина сказала, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью и добавила: он выгорел до тла.

      Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

      напади на гонтареву та її родину
      Нападки на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала

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      Теги: Пожар Расследования Полиция Валерия Гонтарева Поджог дома Гонтаревой Новости политики Новости Украины
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