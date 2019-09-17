Поджог дома Гонтаревой: в Нацполиции рассказали новые интересные подробности

Правоохранители просмотрели записи с камер наблюдения возле дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Теперь следователи рассматривают только одну версию пожара – умышленный поджог.

Руководитель прессслужбы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович в эфире "Громадского" рассказал, что пожар начался не в самом доме, а на территории.

Важно: Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества

Неизвестный человек перебросил какие-то два чемодана через забор и затем бросил туда зажигательное устройство. Вследствие этого чемоданы загорелись, а затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла и от нее загорелся уже весь дом,

– сказал Жукович.

По словам представителя Нацполиции, сейчас правоохранители не знают содержимого чемодана, но проводится экспертиза.

Также следователи ищут другие видеозаписи с места преступления, на которых может быть видно злоумышленников-поджигателей.

Как выглядит дом Гонтаревой после пожара / фото "Радио Свобода"

Ранее в полиции рассказали, что на территорию дома Гонтаревой злоумышленник залез около 3 ночи. Впоследствии на месте нашли зажигательную свето-шумовую ракету.

Полиция из-за пожара открыла уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога". Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Что известно о пожаре в доме Гонтаревой?Загородное дачное имение семьи Гонтаревых в селе Гореничи записано на мужа экс-главы Нацбанка Олега Гонтарева. Неизвестные подожгли его в ночь на 17 сентября. К счастью, в это время в здании никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.



О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева. Она сейчас проживает и работает в Лондоне. Женщина сказала, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью и добавила: он выгорел до тла.



Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.



Нападки на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала