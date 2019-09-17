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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества

      60 Читати новину українською
      Валерия Гонтарева
      Валерия Гонтарева / Коллаж 24 канала

      За последние годы в Украине о Валерии Гонтаревой понемногу подзабыли. Как вдруг, начиная с августа этого года, с ней и ее семьей начали случаться всяческие неурядицы. Как эксперты объясняют цепочку несчастий, что начали преследовать экс-главу Нацбанка и какую выгоду она может извлечь из этой ситуации – в материале 24 канала.

      Кулуарные игрища

      В последнее время семью экс-главы Нацбанка буквально преследуют несчастья. В конце августа ее в Лондоне сбил автомобиль. Впоследствии, уже в начале сентября, неизвестные подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ. А уже в ночь на 17 сентября сгорел дом, зарегистрированный на ее мужа. По словам экс-чиновницы, имение в селе Гореничи Киевской области сожгли неизвестные, которые бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Правда, впоследствии полиция нашла на месте пожара светошумовую гранату. Как следствие дом полностью выгорел. К счастью, никто не пострадал.

       Последние новости: Поджог дома Гонтаревой: что известно на этот момент – фото и видео

      напади на гонтареву
      За последний месяц это уже третье нападение на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала

      Одним из первых на событие отреагировал, на своей официальной странице в Facebook, Петр Порошенко. Он требует от власти прекратить кампанию террора, которая осуществляется в отношении бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

      Эта кампания является местью за государственную и реформаторскую позицию Гонтаревой во время пребывания ее на посту главы НБУ. Ее личная роль в очищении "авгиевых конюшен" украинской банковской системы признана в мире, и, в частности, в МВФ, который назвал ее одним из лучших банкиров мира,
      – подчеркнул Петр Порошенко.

      О поджоге дома Валерии Гонтаревой, смотрите здесь:

       

      Правда, эксперты не разделяют мнение пятого президента. Политолог Олег Постернак предполагает, что все эти события имеют скрытую закулисную форму.

      Нужно иметь в виду, что Гонтарева – человек, приближенный к важнейшим секретам всей финансовой кухни президента Порошенко. Это главный факт, указывающий на заинтересованность в ее показаниях,
      – добавляет Постернак.

      Выгодны невзгоды?

      В связи с частотой неурядиц, которые начали буквально атаковать семью Гонтаревых, у многих появился вопрос – почему все это начало происходить именно в течение последних двух месяцев. Ведь предыдущие годы все было спокойно.

      Точка зрения: Поджог дома Гонтаревой: ситуацию прокомментировал Коломойский

      Политтехнолог Тарас Загородний считает: как только встал вопрос о событиях с 2014 по 2018 годы, как Гонтареву начали преследовать неурядицы. Все это с таким прицелом, мол, происходит не обычное уголовное преследование, а политическое. Таким образом, это дает основания для того, чтобы попросить политическое убежище в Великобритании. Ведь вопросов к бывшей руководительнице НБУ у украинских правоохранителей накопилось немало и касаются они не только того, кто обслуживал сделки Укроборонпрома, где якобы была задействована ее компания. Также, ряд экспертов обвиняет ее в том, что за время председательства Гонтаревой в НБУ было "убито" большое количество банков и "под шумок" взяли имущество, которое пребывало под залогом. Из-за этого произвола только официально в банках "сгорел" до 400 миллиардов гривен юридических лиц, которые потеряли оборотные средства.

      Валерія Гонтарева, спалений маєток, ексочільниця НБУ
      От имения осталось пожарище / фото Елизаветы Герасимьюк, 24 канал

      Она хочет убежать в Лондон и получить политическое убежище, потому что понимает, что придется отвечать за все сделки. А они тянутся еще со времен и.о. премьера Сергея Арбузова. Речь идет о схеме по отмыванию денег через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Ее придумали еще во времена Януковича, а Гонтарева ее обслуживала,
      – отмечает политтехнолог Тарас Загородний.

      Политтехнолог разъясняет, что схема следующая: есть деньги сомнительного происхождения, кто-то покупает ОВГЗ и получает дивиденды. Вот так деньги становятся "чистыми". Эта схема была запущена, в частности, Гонтаревой, и сейчас она цветет. Вопрос в том, кто сейчас является ее бенефициаром.

      Выгодное страхование

      Еще один интересный вопрос – было ли застраховано сгоревшее имение. Если Гонтарева действительно обращалась к страховщикам, тогда эта ситуация имеет еще один интересный аспект.

      Комментарий пострадавшей: Рада, что там не было моего сына, – Гонтарева о пожаре в ее доме

      Если имущество застраховано в иностранной компании, например в Лондоне, тогда пострадавшая за рубежом и получит компенсацию. Поскольку в Украине ее фамилия упоминается в нескольких уголовных делах, понятно, что продать недвижимость было бы крайне трудно. Ведь купить имущество могут только состоятельные представители, скажем так, ее круга. Все они прекрасно понимают: если владелица под уголовным преследованием, то имущество могут арестовать. Возникает вопрос – кто же его сейчас купит? Лучше застраховать имение и, если что-то случится, получить хорошую компенсацию.

      Валерія Гонтарева, спалили будинок, ексголова НБУ
      Имение Гонтаревых после пожара / фото Елизаветы Герасимюк, 24 канал

      Относительно вероятности привлечения экс-главы НБУ к ответственности, все зависит от следствия. Против Гонтаревой дел столько, что, если качественно проведут следствие и докажут Великобритании, что все эти доказательства неопровержимые, думаю, она не выкрутится,
      – считает Тарас Загородний.

       Доказательства по делу поджога: Поджог дома Гонтаревой: полиция нашла на пепелище свето-шумовую ракету

      Таким образом, это дело станет настоящим маркером для правоохранительной системы. Ведь недопустимо уничтожать имущество политических оппонентов или предшественников. Оперативного расследования обстоятельств пожара требует от правоохранительных органов и Президент Украины. В делегации Евросоюза в Украине тоже ожидают безотлагательного расследования серии нападений на ексочільницю НБУ. Об этом говорится в заявлении, обнародованном делегацией 17 сентября.

      blog_ava
      Поджог дома Гонтаревой: что известно на данный момент – фото и видео
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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Лондон Игорь Коломойский Криминал Поджог дома Гонтаревой Валерия Гонтарева Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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