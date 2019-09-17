Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна

За останні роки в Україні про Валерію Гонтареву потроху підзабули. Як раптом, починаючи з серпня цього року, з нею та її родиною почали траплятись усілякі негаразди. Як експерти пояснюють ланцюжок нещасть, що почали переслідувати ексочільницю Нацбанку та який зиск вона може отримати з цієї ситуації – в матеріалі 24 каналу.

Кулуарні ігрища

Останнім часом родину ексочільниці Нацбанку буквально переслідують нещастя. Наприкінці серпня її в Лондоні збив автомобіль. Згодом, вже на початку вересня, невідомі підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ. А вже в ніч на 17 вересня згорів будинок, зареєстрований на її чоловіка. За словами ексчиновниці, маєток у селі Гореничі Київської області спалили невідомі, які кинули пляшку з запальною сумішшю через паркан. Щоправда, згодом поліція знайшла на місці пожежі світлошумову гранату. Як наслідок будинок вщент вигорів. На щастя, ніхто не постраждав.

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За останній місяць це вже третій напад на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу

Одним із перших на подію відреагував, на своїй офіційній сторінці у Facebook, Петро Порошенко. Він вимагає від влади припинити кампанію терору, яка здійснюється щодо колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Ця кампанія є помстою за державницьку і реформаторську позицію Гонтаревої під час перебування її на посаді голови НБУ. Її особиста роль у вичищенні "авгієвих стаєнь" української банківської системи визнана у світі, та, зокрема, у МВФ, який назвав її одним з кращих банкірів світу,

– наголосив Петро Порошенко.

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Щоправда, експерти не поділяють думку п'ятого президента. Політолог Олег Постернак припускає, що всі ці події мають приховану кулуарну форму.

Потрібно мати на увазі, що Гонтарева – людина, наближена до найважливіших секретів усієї фінансової кухні президента Порошенка. Це головний факт, що вказує на зацікавленість у її свідченнях,

– додає Постернак.

Вигідні негаразди?

У зв'язку з частотою негараздів, які почали буквально атакувати родину Гонтаревих, у багатьох з'явилось питання – чому все це почало відбуватись саме протягом останніх двох місяців. Адже попередні роки все було спокійно.

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Політтехнолог Тарас Загородній вважає: щойно постало питання щодо подій з 2014 по 2018 роки, як Гонтареву почали переслідувати негаразди. Все це з таким прицілом, мовляв, відбувається не звичайне кримінальне переслідування, а політичне. Таким чином, це дає підстави для того, щоб попросити політичний притулок у Великій Британії. Адже питань до колишньої очільниці НБУ в українських правоохоронців накопичилось чимало і стосуються вони не лише того, хто обслуговував оборудки Укроборонпрому, де начебто була задіяна її компанія. Також, дехто з експертів звинувачує її в тому, що за часів головування Гонтаревої в НБУ було "вбито" велику кількість банків і "під шумок" позабирали майно, яке пребувало під заставою. Через це свавілля лише офіційно в банках "згоріло" до 400 мільярдів гривень юридичних осіб, які втратили оборотні кошти.



Від маєтку залишилось згарище / Фото Єлизавети Герасимюк, 24 канал

Вона хоче втекти в Лондон і отримати політичний притулок, бо розуміє, що доведеться відповідати за всі оборудки. А вони тягнуться ще з часів в.о прем'єра Сергія Арбузова. Йдеться про схему з відмивання грошей через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Її вигадали ще за часів Януковича, а Гонтарева її обслуговувала,

– зазначає політтехнолог Тарас Загородній.

Політтехнолог роз'яснює, що схема наступна: є гроші сумнівного походження, хтось купує ОВДП і отримує дивіденди. Ось так гроші стають "чистими". Ця схема була запущена, зокрема, Гонтаревою, і зараз вона квітне. Питання в тому, хто наразі є її бенефіціаром.

Вигідне страхування

Ще одне цікаве питання – чи був застрахований згорілий маєток. Якщо Гонтарева й справді зверталася до страховиків, тоді ця ситуація має ще один цікавий аспект.

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Якщо майно застраховане в іноземній компанії, приміром у Лондоні, тоді постраждала за кордоном й отримає компенсацію. Оскільки в Україні її прізвище згадується у кількох кримінальних справах, зрозуміло, що продати нерухомість було б вкрай важко. Адже купити майно можуть лише заможні представники, скажімо так, її кола. Всі вони прекрасно розуміють: якщо власниця під кримінальним переслідуванням, то майно можуть арештувати. Постає питання – хто ж його зараз купуватиме? Краще застрахувати маєток і, якщо щось трапиться, отримати хорошу компенсацію.



Маєток Гонтаревих після пожежі / Фото Єлизавети Герасимюк, 24 канал

Щодо вірогідності притягнення ексочільниці НБУ до відповідальності, все залежить від слідства. Проти Гонтаревої справ стільки, що, якщо якісно проведуть слідство і доведуть Великій Британії, що всі ці докази неспростовні, думаю, вона не викрутиться,

– вважає Тарас Загородній.

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Таким чином ця справа стане справжнім маркером для правоохоронної системи. Адже неприпустимо знищувати майно політичних опонентів чи попередників. Оперативного розслідування обставин пожежі, васне, вимагає від правоохоронних органів і Президент України. У делегації Євросоюзу в Україні теж очікують невідкладного розслідування серії нападів на ексочільницю НБУ. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій делегацією 17 вересня.