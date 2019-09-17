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      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Гонтарева прокоментувала підпал свого будинку і сказала, хто їй погрожує

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      Будинок Гонтаревої після пожежі
      Будинок Гонтаревої після пожежі / 24 канал

      У ніч на 17 вересня згорів заміський будинок ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої. Вона заявила, що не знає, чим їй може допомогти статус політичного біженця у Великій Британії після підпалу будинку в Україні. Гонтарева запевняє, що їй погрожують Ігор Коломойський та Андрій Портнов.

      Валерія Гонтарева наголосила, що вона легально живе і працює у Великій Британії, пише "Радіо Свобода". Нещодавно вона заявляла, що ймовірно проситиме у Великої Британії політичного притулку через переслідування в Україні.

      Коротко: Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео

      Ексголова НБУ назвала "нісенітницею" слова, що вона сама організувала підпал будинку й автомобіля своєї невістки, щоб отримати політичний притулок у Великій Британії та уникнути слідства в Україні.

      Таку нісенітницю навіть не можу коментувати. Інцидентів зі мною вистачило б уже на 20 політичних біженців,
      – сказала Гонтарева.

      Вона також назвала "ахінеєю" версію про те, що підпалом автомобіля та будинку займався друг її сина.

      Який друг?! Це повна ахінея! Нехай поліція нарешті скаже своє слово, хто й навіщо це робить,
      – додала колишня голова НБУ.

      Гонтарева наголосила, що не знає, хто стоїть за підпалом будинку. Вона розповіла, що їй погрожували впродовж останніх п’яти років. Наразі, як каже Гонтарева, їй погрожували Ігор Коломойський та заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

      Як виглядає дім Гонтаревої після пожежі – дивіться тут.

      Олігарх Коломойський вважає, що підпал дому Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

      Новина доповнюється.

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      Теги: Новини України Новини політики
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