Гонтарева прокомментировала поджог своего дома и сказала, кто ей угрожает

В ночь на 17 сентября сгорел загородный дом экс-руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Она заявила, что не знает, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании после поджога дома в Украине. Гонтарева уверяет, что ей угрожают Игорь Коломойский и Андрей Портнов.

Валерия Гонтарева подчеркнула, что она легально живет и работает в Великобритании, пишет "Радио Свобода". Недавно она заявляла, что вероятно будет просить в Великобритании политического убежища из-за преследований в Украине.

Коротко: Поджог дома Гонтаревой: что известно на данный момент – фото и видео

Экс-глава НБУ назвала "чушью" слова, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев,

– сказала Гонтарева.

Она также назвала "ахинеей" версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына.

Какой друг?! Это полная ахинея! Пусть полиция наконец скажет свое слово, кто и зачем это делает,

– добавила бывшая глава НБУ.

Гонтарева подчеркнула, что не знает, кто стоит за поджогом дома. Она рассказала, что ей угрожали в течение последних пяти лет. Сейчас, как говорит Гонтарева, ей угрожали Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Как выглядит дом Гонтаревой после пожара – смотрите здесь.

Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

Какие несчастья случались с Гонтаревой в последнее время?

Сначала бывшую руководительницу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Затем женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь – пожар в имении под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских помещениях и заявлений самого политика на об угрозах со стороны Коломойского.