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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Гонтарева прокомментировала поджог своего дома и сказала, кто ей угрожает

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      Дом Гонтаревой после пожара
      Дом Гонтаревой после пожара / 24 канал

      В ночь на 17 сентября сгорел загородный дом экс-руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Она заявила, что не знает, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании после поджога дома в Украине. Гонтарева уверяет, что ей угрожают Игорь Коломойский и Андрей Портнов.

      Валерия Гонтарева подчеркнула, что она легально живет и работает в Великобритании, пишет "Радио Свобода". Недавно она заявляла, что вероятно будет просить в Великобритании политического убежища из-за преследований в Украине.

      Коротко: Поджог дома Гонтаревой: что известно на данный момент – фото и видео

      Экс-глава НБУ назвала "чушью" слова, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

      Такую чушь даже не могу комментировать. Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев,
      – сказала Гонтарева.

      Она также назвала "ахинеей" версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына.

      Какой друг?! Это полная ахинея! Пусть полиция наконец скажет свое слово, кто и зачем это делает,
      – добавила бывшая глава НБУ.

      Гонтарева подчеркнула, что не знает, кто стоит за поджогом дома. Она рассказала, что ей угрожали в течение последних пяти лет. Сейчас, как говорит Гонтарева, ей угрожали Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

      Как выглядит дом Гонтаревой после пожара – смотрите здесь.

      Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

      Какие несчастья случались с Гонтаревой в последнее время?
      Сначала бывшую руководительницу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Затем женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь – пожар в имении под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских помещениях и заявлений самого политика на об угрозах со стороны Коломойского.

      blog_ava
      Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимость ексглавы Нацбанка
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      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Поджог дома Гонтаревой Валерия Гонтарева Пожар Великобритания Андрей Портнов
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