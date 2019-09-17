Підпал дому Гонтаревої: поліція знайшла на згарищі світло-шумову ракету

Найімовірніше, це – головний речовий доказ з місця інциденту. Натомість "коктейль Молотова", як про це раніше заявляла Гонтарева, невідомий зловмисник не використовував.

Правоохоронці вже з впевненістю говорять: на територію маєтку незаконно проникла невідома особа. Трапилося це близько 3 ночі: те, як через огорожу дачі Гонтаревих хтось перелізає, зафіксували камери відеонагляду.

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На місці знайшли запалювальну світло-шумову ракету. Відпрацювала слідчо-оперативна група, криміналісти взяли зразки, щоб з’ясувати, звідки взялося полум’я. Будуть відповідні експертизи, щоб дослідити, чи були там легкозаймисті матеріали,

– розповів речник поліції Київщини Микола Жукович.

За його словами, попри те, що версія підпалу є основною, слідство розглядає й інші версії виникнення пожежі. Приміром, такі, як коротке замикання.

Втім, поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу". Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.

Що відомо про пожежу у домі Гонтаревої?Будинок, що записаний на чоловіка ексочільниці Нацбанку, Олега Гонтарева, невідомі підпалили в ніч на 17 вересня. Мовиться про заміський дачний маєток родини Гонтаревих у селі Гореничі, площею 316 метрів квадратних. На щастя, в цей час у будівлі нікого не було, тому обійшлося без жертв і постраждалих.



Про підпал першою повідомила сама Валерія Гонтарева. Вона зараз проживає і працює у Лондоні. Жінка сказала, що у дім кинули пляшку із запальною сумішшю та додала: він вигорів до тла. Також Гонтарева назвала подію "терором", вона пов'язує підпал із переслідуваннями проти неї.

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