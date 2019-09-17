Підпал дому Гонтаревої: в Офісі Президента назвали пожежу провокацією

В ніч на 17 вересня під Києвом згорів будинок ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої. Найімовірніше, заміський маєток підпалили. Тим часом в Офісі Президента називають подію провокацією.

Так, з реакцією у Зеленського не забарилися. В ОП кажуть: пожежа у будинку Гонтаревої – брутальний злочин і його треба якнайшвидше розслідувати.

Основне: Згорів повністю, – Гонтарева заявила, що її будинок під Києвом спалили невідомі: відео

Швидке розкриття цього злочину має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів. В Україні всі мають почуватися захищеними, незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів,

– мовиться в офіційному повідомленні.

У відомстві додають: президент Зеленський чекає на швидке розкриття "цієї провокації".

Що відомо про пожежу у домі Гонтаревої?Будинок, що записаний на чоловіка ексочільниці Нацбанку Олега Гонтарева, невідомі підпалили в ніч на 17 вересня. Мовиться про заміський дачний маєток родини Гонтаревих у селі Гореничі, площею 316 метрів квадратних. На щастя, в цей час у будівлі нікого не було, тому обійшлося без жертв і постраждалих.



Про підпал першою повідомила сама Валерія Гонтарева. Вона зараз проживає і працює у Лондоні. Жінка сказала, що у дім кинули пляшку із запальною сумішшю та додала: він вигорів до тла. Також Гонтарева назвала подію "терором", вона пов'язує підпал із переслідуваннями проти неї.