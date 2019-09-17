Поджог дома Гонтаревой: в Офисе Президента назвали пожар провокацией

В ночь на 17 сентября под Киевом сгорел дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Скорее всего, загородный дом подожгли. Между тем в Офисе Президента называют произошедшее провокацией.

Так, с реакцией у Зеленского не замедлили. В ОП говорят: пожар в доме Гонтаревой – брутальное преступление и его надо как можно быстрее расследовать.

Основное: Сгорел полностью, – Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом сожгли неизвестные: видео

Быстрое раскрытие этого преступления должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными, независимо от прежних или нынешних должностей и политических взглядов,

– говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавляют: президент Зеленский ждет быстрое раскрытие "этой провокации".

Что известно о пожаре в доме Гонтаревой?​

Дом, который записан на мужа экс-руководительницы Нацбанка Олега Гонтарева, неизвестные подожгли в ночь на 17 сентября. Говорится о загородном дачном имении семьи Гонтарева в селе Гореничи, площадью 316 квадратных метров. К счастью, в это время в здании никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.



О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева. Она сейчас проживает и работает в Лондоне. Женщина сказала, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью и добавила: он выгорел дотла. Также Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее.