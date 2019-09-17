10:46
17 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Проклятие Собчак. Ребрендинг российской авиации
      Вєсті Кремля
      21:54, 16 сентября
      Вести.UA Почему Офис Президента не переезжает. "Зверюшки" в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:52, 16 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Поджог дома Гонтаревой: в Офисе Президента назвали пожар провокацией

      282 Читати новину українською
      Пожар в доме Гонтаревой
      Пожар в доме Гонтаревой / Пресс-служба Нацполиции

      В ночь на 17 сентября под Киевом сгорел дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Скорее всего, загородный дом подожгли. Между тем в Офисе Президента называют произошедшее провокацией.

      Так, с реакцией у Зеленского не замедлили. В ОП говорят: пожар в доме Гонтаревой – брутальное преступление и его надо как можно быстрее расследовать.

      Основное: Сгорел полностью, – Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом сожгли неизвестные: видео

      Быстрое раскрытие этого преступления должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными, независимо от прежних или нынешних должностей и политических взглядов,
      – говорится в официальном сообщении.

      В ведомстве добавляют: президент Зеленский ждет быстрое раскрытие "этой провокации".

      Что известно о пожаре в доме Гонтаревой?​
      Дом, который записан на мужа экс-руководительницы Нацбанка Олега Гонтарева, неизвестные подожгли в ночь на 17 сентября. Говорится о загородном дачном имении семьи Гонтарева в селе Гореничи, площадью 316 квадратных метров. К счастью, в это время в здании никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

      О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева. Она сейчас проживает и работает в Лондоне. Женщина сказала, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью и добавила: он выгорел дотла. Также Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее.

      blog_ava
      Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
      сегодня
      9677
      Теги: Новости Украины Новости политики Валерия Гонтарева Поджог дома Гонтаревой Пожар Офіс Президента
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Форум издателей 2019: самые интересные книжные новинки из-за рубежа
      сегодня , 10:01 Форум издателей 2019: самые интересные книжные новинки из-за рубежа
      Ірина Юрковська 23
      Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?
      сегодня , 10:00 Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?
      Під обкладинкою 41
      Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимость ексглавы Нацбанка
      сегодня , 09:05 Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимость ексглавы Нацбанка
      4966
      Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      сегодня , 08:40 Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      Ольга Черненко 703
      Как Путин проиграл Навальному
      сегодня , 01:00 Как Путин проиграл Навальному
      Іван Яковина 455
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук