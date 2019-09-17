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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Поджог дома Гонтаревой: полиция нашла на пепелище светошумовую ракету

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      Дачный дом Гонтаревых после пожара
      Дачный дом Гонтаревых после пожара / 24 канал

      Вероятнее всего, это – главное вещественное доказательство с места инцидента. Зато "коктейль Молотова", как об этом ранее заявляла Гонтарева, неизвестный злоумышленник не использовал.

      Правоохранители уже с уверенностью говорят: на территорию дома незаконно проник неизвестный. Случилось это около 3 ночи: то, как через ограждение дачи Гонтаревых кто-то перелезает, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

      Основное: Поджог дома Гонтаревой: что известно на этот момент – фото и видео

      На месте нашли зажигательную светошумовую ракету. Отработала следственно-оперативная группа, криминалисты взяли образцы, чтобы выяснить, откуда взялось пламя. Будут соответствующие экспертизы, чтобы исследовать, были ли там горючие материалы,
      – рассказал спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

      По его словам, несмотря на то, что версия поджога является основной, следствие рассматривает и другие версии возникновения пожара. К примеру, такие, как короткое замыкание.

      Впрочем, полиция уже открыла уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

      Что известно о пожаре в доме Гонтаревой?Дом, записанный на мужа экс-главы Нацбанка Олега Гонтарева, неизвестные подожгли в ночь на 17 сентября. Речь идет о загородном дачном поместье семьи Гонтаревых в селе Гореничи, площадью 316 квадратных метров. К счастью, в это время в доме никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

      О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева. Она сейчас проживает и работает в Лондоне. Женщина сказала, что в дом бросили бутылку с зажигательной смесью и добавила: он выгорел до тла. Также Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее.

      Интересно: Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимости экс-главы Нацбанка

      поджог дома гонтаревой: последние новости
       
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      Теги: Новости Украины Пожар Валерия Гонтарева Поджог дома Гонтаревой Полиция
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