Підпал будинку Гонтаревої: у Нацполіції розповіли нові цікаві подробиці

Правоохоронці переглянули записи з камер спостереження біля будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої. Тепер слідчі розглядають лише одну версію пожежі – навмисний підпал.

Керівник пресслужби Нацполіції у Київській області Микола Жукович в ефірі "Громадського" розповів, що пожежа розпочалась не в самому будинку, а на території.

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Невідома людина перекинула якісь дві валізи через паркан і потім кинула туди запальний пристрій. Внаслідок цього валізи загорілись, а тоді вогонь перекинувся на альтанку, яка там поруч стояла і від неї загорівся вже весь будинок,

– сказав Жукович.

За словами речника Нацполіції, наразі правоохоронці не знають вмісту валізи, але проводиться експертиза.

Також слідчі шукають інші відеозаписи з місця злочину, на яких може бути видно зловмисників-підпалювачів.

Як виглядає будинок Гонтаревої після пожежі / фото "Радіо Свобода"

Раніше у поліції розповіли, що на територію будинку Гонтаревої зловмисник заліз близько 3 ночі. Згодом на місці знайшли запалювальну світло-шумову ракету.

Поліція через пожежу відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу". Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.

Що відомо про пожежу у домі Гонтаревої?Заміський дачний маєток родини Гонтаревих у селі Гореничі записаний на чоловіка ексочільниці Нацбанку Олега Гонтарева. Невідомі підпалили його в ніч на 17 вересня. На щастя, в цей час у будівлі нікого не було, тому обійшлося без жертв і постраждалих.



Про підпал першою повідомила сама Валерія Гонтарева. Вона зараз проживає і працює у Лондоні. Жінка сказала, що у дім кинули пляшку із запальною сумішшю та додала: він вигорів до тла.



Гонтарева назвала подію "терором", вона пов'язує підпал із переслідуваннями проти неї. Вона розповіла, що їй погрожували Ігор Коломойський та заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. Олігарх Коломойський вважає, що підпал дому Гонтаревої може бути вигідний їй самій.