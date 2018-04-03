Поджог польского флага в Киеве – вероломное нападение на нашу дружбу, – Климкин
Министр иностранных дел Павел Климкин осудил провокационную акцию в Киеве, когда неизвестные подожгли польский флаг под посольством Польши.
Об этом он написал в Twitter.
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Польское Министерство иностранных дел протестует из-за поведения демонстрантов и отсутствия должного ответа украинской службы безопасности.
Представитель посольства Украины заверил, что украинская власть осудила этот позорный поступок и проинформировала о деятельности компетентной службы, которая должна привести к быстрому выявлению и надлежащему наказанию виновных,
– говорится в заявлении МИД Польши.
Также, по словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, пишет "Интерфакс-Украина", виновниками были 5-7 человек, которые скрывали свои лица.
"У людей не было опознавательных знаков, также не было лозунгов. По факту полиция открыла уголовное производство – хулиганство, совершенное группой лиц", - рассказал начальник управления.