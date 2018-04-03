Поджог польского флага в Киеве – вероломное нападение на нашу дружбу, – Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил провокационную акцию в Киеве, когда неизвестные подожгли польский флаг под посольством Польши.

Об этом он написал в Twitter.

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Рішуче засуджую провокаційну акцію перед Посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 квітня 2018 р.

Польское Министерство иностранных дел протестует из-за поведения демонстрантов и отсутствия должного ответа украинской службы безопасности.

Представитель посольства Украины заверил, что украинская власть осудила этот позорный поступок и проинформировала о деятельности компетентной службы, которая должна привести к быстрому выявлению и надлежащему наказанию виновных,

– говорится в заявлении МИД Польши.

Также, по словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, пишет "Интерфакс-Украина", виновниками были 5-7 человек, которые скрывали свои лица.

"У людей не было опознавательных знаков, также не было лозунгов. По факту полиция открыла уголовное производство – хулиганство, совершенное группой лиц", - рассказал начальник управления.