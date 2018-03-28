Польский политолог назвал пути улучшения отношений с Украиной

Отношения между Киевом и Варшавой можно улучшить разблокировкой Украиной вопроса о проведении эксгумаций в местах захоронения польских жертв конфликтов и решением проблемы чествования их памяти в обеих странах.

Об этом заявил польский эксперт, советник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вел Граевский в интервью "Укринформу".

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Политогог считает, что память погибших следует разделить на два аспекта: попечительство местами захоронений польских и украинских жертв и выхаживание памятных мест, где нет захоронений.

Места, где есть захоронения, должны достойно чествовать в обеих странах, ведь это соответствует христианским традициям наших народов. В то же время памятники, где нет захоронений, а почитаются какие-то военные формирования, должны подлежать действию законов каждой из стран,

– заявил польский эксперт.

Журавский вел Граевский убежден, что отношения между Польшей и Украиной не являются напряженными, а напряжение вызывает их восприятие в данный момент. Он пояснил, что в военной, энергетической, коммуникационной, образовательной, трудовой, банковской сферах сотрудничество развивается лучше, чем до 2015 года (то есть когда произошла смена власти в Польше). Зато в плоскости атмосферы взаимоотношений ситуация действительно не самая лучшая.

Напомним, в апреле 2017 года Украина заблокировала проведение эксгумаций останков польских жертв конфликтов после того, как в селе Грушовичи вблизи Перемышля польские националисты при поддержке местных властей уничтожили на местном кладбище памятник УПА.



22 марта заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украина готова к решению вопроса о снятии запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов в диалоге с польской стороной, но с учетом интересов обеих сторон.