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Польський політолог назвав шляхи покращення відносин з Україною

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Відносини України з Польщею можна покращити
Відносини України з Польщею можна покращити / Фото з відкритих джерел

Відносини між Києвом та Варшавою можна покращити розблокуванням Україною питання щодо проведення ексгумацій у місцях захоронення польських жертв конфліктів і вирішенням проблеми вшанування їхньої пам'яті в обох країнах.

Про це заявив польський експерт, радник глави МЗС Польщі Пшемислав Журавський вел Граєвський в інтерв'ю "Укрінформу".

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Політолог вважає, що вшанування пам'яті загиблих варто розділити на два аспекти: опікування місцями захоронень польських і українських жертв і доглядання пам'ятних місць, де немає поховань.

Місця, де є поховання, маємо гідно вшановувати в обох країнах, адже це відповідає християнським традиціям наших народів. Водночас пам'ятники, де немає поховань, а вшановуються якісь військові формування, мають підлягати дії законів кожної з країн,
– заявив польський експерт.

Журавський вел Граєвський переконаний, що відносини між Польщею та Україною не є напруженими, а напругу викликає їх сприйняття у даний момент. Він пояснив, що у військовій, енергетичній, комунікаційній, освітній, трудовій, банківській сферах співпраця розвивається краще, ніж до 2015 року (тобто коли відбулася зміна влади в Польщі). Натомість у площині атмосфери взаємовідносин ситуація і справді не найкраща.

Нагадаємо, у квітні 2017 року Україна заблокувала проведення ексгумацій останків польських жертв конфліктів після того, як у селі Грушовичі поблизу Перемишля польські націоналісти за підтримки місцевої влади знищили на місцевому кладовищі пам’ятник УПА.

22 березня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Україна готова до вирішення питання про зняття заборони на ексгумацію останків польських жертв конфліктів у діалозі з польською стороною, але із урахуванням інтересів обох сторін.

Теги: Новини політики Новини Польщі Історія Новини України
Джерело: 24 Канал
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