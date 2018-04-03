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Підпал польського прапора у Києві – підступний напад на нашу дружбу, – Клімкін

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У Києві невідомі підпалили польський прапор під посольством Польщі
У Києві невідомі підпалили польський прапор під посольством Польщі / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив провокаційну акцію у Києві, коли невідомі підпалили польський прапор під посольством Польщі.

Про це він написав у Twitter.

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Польське Міністерство закордонних справ протестує через поведінку демонстрантів і відсутністю належної відповіді української служби безпеки.

Представник посольства України запевнив, що українська влада засудила цей ганебний вчинок та поінформувала про діяльність компетентних служб, яка повинна призвести до швидкого виявлення та належного покарання винуватців,
– йдеться у заяві МЗС Польщі.

Також, за словами начальника Головного управління Національної поліції в Києві Андрія Крищенка, пише "Інтерфакс-Україна", винуватцями були 5-7 людей, які приховували свої обличчя.

"У людей не було розпізнавальних знаків, також не було гасел. За фактом поліція відкрила кримінальне провадження – хуліганство, вчинене групою осіб", - розповів начальник управління.

Теги: Новини України Новини Польщі Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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