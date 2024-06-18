Инцидент произошел 17 июня в селе Лиманское Одесской области. Машины подожгли прямо во дворе дома.

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Что известно о поджоге

Неизвестные подожгли машины Volkswagen LT-35 и Hyundai Santa Fe, принадлежащие военным из Ровенской области.

Первая машина сгорела полностью, а вторая частично.

Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту поджога – ч. 2 ст. 194 УК Украины.

К слову, также поздно вечером 17 июня кто-то поджег грузовик волонтера в Пересыпском районе Одессы. Правоохранители обнаружили на лобовом стекле остатки неизвестного вещества.

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Поджоги авто военных фиксируют в разных городах

В Украине участились поджоги автомобилей военных. В правоохранительных органах ранее сообщили, что Россия вербует украинцев, прежде всего подростков, совершать это преступление за "денежное вознаграждение".

Обратите внимание! За эти действия предусмотрена уголовная ответственность. Диверсантам может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Известно, что кроме Одессы такие случаи также фиксировали в Киеве и Днепре.