Инцидент произошел 17 июня в селе Лиманское Одесской области. Машины подожгли прямо во дворе дома.
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Что известно о поджоге
Неизвестные подожгли машины Volkswagen LT-35 и Hyundai Santa Fe, принадлежащие военным из Ровенской области.
Первая машина сгорела полностью, а вторая частично.
Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту поджога – ч. 2 ст. 194 УК Украины.
К слову, также поздно вечером 17 июня кто-то поджег грузовик волонтера в Пересыпском районе Одессы. Правоохранители обнаружили на лобовом стекле остатки неизвестного вещества.
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Поджоги авто военных фиксируют в разных городах
В Украине участились поджоги автомобилей военных. В правоохранительных органах ранее сообщили, что Россия вербует украинцев, прежде всего подростков, совершать это преступление за "денежное вознаграждение".
Известно, что кроме Одессы такие случаи также фиксировали в Киеве и Днепре.