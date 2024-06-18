Инцидент произошел 17 июня в селе Лиманское Одесской области. Машины подожгли прямо во дворе дома.

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Что известно о поджоге

Неизвестные подожгли машины Volkswagen LT-35 и Hyundai Santa Fe, принадлежащие военным из Ровенской области.

Первая машина сгорела полностью, а вторая частично.

Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту поджога – ч. 2 ст. 194 УК Украины.

К слову, также поздно вечером 17 июня кто-то поджег грузовик волонтера в Пересыпском районе Одессы. Правоохранители обнаружили на лобовом стекле остатки неизвестного вещества.

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Поджоги авто военных фиксируют в разных городах

В Украине участились поджоги автомобилей военных. В правоохранительных органах ранее сообщили, что Россия вербует украинцев, прежде всего подростков, совершать это преступление за "денежное вознаграждение".

Известно, что кроме Одессы такие случаи также фиксировали в Киеве и Днепре.