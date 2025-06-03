Среди других возможных виновников есть украинцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британскую полицию.
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Что известно о подозреваемых
Данные о четвертом мужчине, которого арестовали в понедельник, 2 июня, не разглашают.
Только известно, что ему 48 лет. Задержание прошло в лондонском аэропорту Станстед.
Сначала его остановили в соответствии с законом о борьбе с терроризмом 2000 года, а уже потом арестовали по подозрению в поджоге.
Подозреваемого доставили в полицейский участок Лондона, где он сейчас находится под стражей.
Другим трем прокуратура уполномочила предъявить обвинения.
Среди них:
- 21-летний Роман Лавринович, гражданин Украины,
- 26-летний Станислав Карпюк, гражданин Румынии украинского происхождения,
- 34-летний Петр Починок, гражданин Украины.
Суд над ними пройдет 6 июня.