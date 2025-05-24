Следствие пока не установило мотивы преступления у правонарушителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Россия может быть причастна к поджогу домов Стармера

Источники издания указывают, что Россия может быть причастна к поджогам домов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Москва могла завербовать трех поджигателей. Следствие до сих пор не знает их точных мотивов преступления.

Напомним, 13 мая полиция задержала первого подозреваемого по делу – 21-летнего украинца Романа Лавриновича. Вторым подозреваемым оказался 26-летний выходец из Черновцов Станислав Карпюк.

Впоследствии задержали и третьего подозреваемого, также украинца – Петра Починка.

12 мая вспыхнул пожар у дверей дома Стармера в Кентиш-Тауне. Перед тем 11 мая – у дверей дома в соседнем Излингтоне, где британский чиновник жил раньше. 8 мая горело авто на той же улице, где и расположен дом премьера.