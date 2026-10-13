В Германии задержали диверсантов, которые подожгли Starlink в Польше: они могли работать с Россией

В Германии задержали двух граждан Турции по подозрению в поджоге наземной станции спутниковой связи Starlink в польском городе Воля-Кробовская. По данным польских властей, этот диверсионный акт был организован российскими спецслужбами.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский.

Что известно о спецоперации?

Спецоперация была проведена совместно правоохранительными органами Польши и Германии. На прошлой неделе в отношении обоих фигурантов были выданы европейские ордера на арест после подготовки всех необходимых следственных материалов.

Сбор доказательств обеспечили польская полиция, Агентство внутренней безопасности и прокуратура. После завершения процедуры передачи задержанных в Польшу им официально будут предъявлены обвинения в совершении диверсии в пользу иностранной разведки.

Напомним, сам инцидент произошел вечером 23 сентября в Мазовецком воеводстве. В результате умышленного поджога на территории объекта было повреждено электрораспределительное оборудование, антенны и генератор.

Объект в Воля-Кробовской обеспечивает спутниковый интернет в части Центральной и Восточной Европы. Польское следствие подчеркивает, что нападение было направлено на нарушение работы сети Starlink, которая имеет критическое значение для Украины.

Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк подчеркнул, что Варшава убеждена в причастности Кремля к этому нападению.

"У нас нет никаких сомнений, что за этим актом диверсии стоят российские службы,

– отметил он.

Чиновник также добавил, что российские спецслужбы все чаще привлекают к выполнению подобных задач лиц из криминальной среды.