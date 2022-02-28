Поедут врать домой: США выгоняют из страны 12 дипломатов оккупантов в ООН
Источник:Европейская правда
Активное давление на Россию за коварное и преступное военное нападение на Украину продолжается. Новый удар оккупантам нанесли Соединенные Штаты.
Выступления российской делегации в ООН можно относить к сюрреалистическому творчеству. Впрочем, кичиться своими больными фантазиями дипломатам оккупанта придется разве что в студиях собственных пропагандистов.
Кстати Думаю, наш ответ будет положительным, – евродепутат о заявке Украины в ЕС
США выгоняют российских дипломатов
Соединенные штаты Америки объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата и отозвали их аккредитации. Теперь им придется упражняться в выдумках не в ООН, а в изоляции, в которую агрессора загоняют санкции украинских партнеров и союзников.
У делегации оккупанта есть время покинуть США до 7 марта. Россияне считают это "грубым нарушением США своих обязательств" и "враждебными действиями против российской миссии в ООН". Впрочем, отведенное время им бы было лучше потратить на покупку качественных товаров, доступ к которым у них появится совсем не скоро.
Интересно, что США имеют право лишать дипломата аккредитации лишь в случае доказательства, что он занимался деятельностью, не имеющей отношения к ООН.
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