"Укрзализныця" уволила руководителей депо станции Николаев, которые допустили курсирования поезда Апостолово – Херсон в ненадлежащем состоянии.

От работы отстранили начальника депо и его заместителя, который отвечает за эксплуатацию подвижного состава. Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

К слову Укрзализныця закупила на 100 миллионов краденых и некачественных запчастей: фото

Кроме этого, из-за инцидента в "Укрзализныце" проведут служебную проверку, чтобы понять, почему пассажиров не разместили в исправные вагоны, где были свободные места.

Компания также попросила прощения у пассажиров и призвала работников добросовестно относиться к своим должностным обязанностям.

Поезд залило водой: что известно

Инцидент произошел 30 июня в поезде сообщением Апостолово – Херсон. Пассажиры опубликовали видео, как во время ливня в нескольких местах с потолка плацкартного вагона льются потоки воды.

Люди, которые находились в поезде, пытались скрыться подальше от "дождя", чтобы дотла не промокнуть.

Смотрите видео, как вагон залило водой через дырявую крышу: