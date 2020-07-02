"Укрзалізниця" звільнила керівників депо станції Миколаїв, які допустили курсування поїзда Апостолове — Херсон у неналежному стані.

Від роботи відсторонили начальника депо та його заступника, який відповідає за експлуатацію рухомого складу. Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".

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Окрім цього, через інцидент в "Укрзалізниці" проведуть службову перевірку, аби зрозуміти, чому пасажирів не розмістили у справні вагони, де були вільні місця.

Компанія також попросила вибачення у пасажирів та закликали працівників сумлінно ставитися до своїх посадових обов'язків.

Потяг залило водою: що відомо

Інцидент трапився 30 червня в потязі сполучення Апостолове – Херсон. Пасажири опублікували відео, як під час зливи в декількох місцях зі стелі плацкартного вагона ллються потоки води.

Люди, які перебували у потязі, намагались сховатися подалі від "дощу", аби вщент не промокнути.

Дивіться відео, як вагон залило водою через дірявий дах: