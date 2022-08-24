Соответствующую информацию сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали", а также инициаторы проекта – Укрзализныця, коммуникационное агентство Gres Todorchuk и украинские художники. Поезд начал курсировать 23 августа, отправившись с киевского вокзала в Ужгород.

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В Украине запустили "Поезд к победе"

Проект "Поезд к победе" – это 7 вагонов, расписанных украинскими художниками. Каждый вагон посвящен отдельной временно оккупированной территории Украины и подвигам людей, сопротивляющихся российским войскам,

– говорится в сообщении инициаторов.

Они также рассказали, что истории о героях можно прочесть на сайте проекта, отсканировав QR-код на вагоне.

В поддержку защитников "Азостали" создали поезд

"Специальный дизайн вагонов был создан в поддержку защитников Мариуполя и "Азовстали" с целью напоминать о них всем украинским путешественникам и гостям нашей страны", – говорится в сообщении.

Современные украинские художники работали под кураторством Кати Тейлор и каждый из них посвятил свои рисунки разной тематике. В частности,:

Андрей Присяжнюк запечатлел мужество Богдана Зизы, облившего сине-желтой краской городскую администрацию в Евпатории;

Сергей Туркиневич — жителей Энергодара, которые беззащитны вышли против танков;

Дмитрий Касянюк — стальных защитников Мариуполя и смелых железнодорожников, эвакуировавших людей из Харьковщины;

Роман Синенко раскрыл историю врачей из Луганщины, которые спасали жизнь, оставаясь в окопах и подвалах;

Алина Коник — фермеров Николаевщины, убиравших урожай на заминированных и охваченных пламенем полях;

Максим Кильдеров – движение сопротивления Херсонщины.

По данным инициаторов проекта, с 23 августа поезд будет курсировать по маршрутам Киев – Ужгород, а с 3 сентября – Запорожье – Львов, объединяя Украину.

И мы уверены, что однажды он прибудет на вокзалы тех городов, которые пока оккупированы,

– заверили организаторы.

Для украинских героев разваливали поезд / Фото инициаторов проекта

Жена командира защитников "Азовстали" объяснила, почему такие проекты важны

Жена Дениса Прокопенко вспомнила людям, что живые должны бороться за погибших, здоровые – раненых, а свободные – пленных. А ведь другого пути просто нет.

"Поэтому я очень надеюсь, что этот поезд будет еще одним громким напоминанием всей свободной Украины, что пока война не закончена, каждый должен продолжать что-то делать", – заявила Екатерина Прокопенко.

Последние новости о защитниках "Азовстали"

22 августа освобожденные из российского плена защитники "Азовстали" с позывными "Википедия", "Манго" и "Вишня" дали пресс-конференцию. Также они рассказали о себе и как ужасно россия обращается с украинскими защитниками в плену.

"Википедия" вспомнил, что ребятам вонзали иглы в раны, пытали водой, а также раненых не лечили. Им только пытались сохранить жизнь. Чтобы они дожили до момента обмена.

Более того, защитники "Азовстали" вспомнили, что в плену им постоянно говорили, что они никому не нужны и проигрывают в войне. Один из бойцов заверил, что наблюдает, что защитники Мариуполя нужны Украине.

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