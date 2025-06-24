Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко. Днем 24 июня Россия нанесла очередной ракетный удар по Днепру.
Читайте также Россияне атаковали Днепр: есть жертвы, пострадавшие и разрушения
Российская атака повредила пассажирский поезд в Днепре
Под вражескую атаку попал пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса – Запорожье", в вагонах которого находились обычные украинцы.
По информации главы Офиса Президента Андрея Ермака, поезд повредила взрывная волна после удара баллистикой.
Гражданский поезд, обычные люди. россияне – террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне,
– написал Ермак.
В регионе в момент атаки продолжалась воздушная тревога. На место оперативно прибыли спасатели и медики, а пассажиров быстро эвакуировали в укрытие.
По предварительным данным ГСЧС, прямого попадания ракеты в поезд не было – повреждения вызвала именно мощная взрывная волна.
Укрзализныця уже готовит подменный состав в Днепре, чтобы пассажиры могли продолжить маршрут в Запорожье. Железнодорожники работают круглосуточно несмотря на риски и обстрелы.