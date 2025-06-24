Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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Задержки рейсов Укрзализныци
В результате повреждения поезда "Одесса-Запорожье" во время удара россиян будут незначительные задержки рейсов.
В компании отметили, что электропоезд для доставки пассажиров поезда №52 из Днепра в Запорожье уже ожидает на вокзале и отправится после полной посадки всех пассажиров.
Укрзализныця оперативно нашла вагоны для обратного рейса этого поезда, поэтому отправка поезда №52 Запорожье – Одесса состоится из Запорожья по графику в 15:48, – сообщили в пресс-службе компании.
Вследствие вражеской атаки также будут наблюдаться незначительные задержки следующих рейсов:
- №3/4 Ужгород – Запорожье;
- №88/87 Ковель – Запорожье;
- №128/127 Львов – Запорожье;
- №32/31 Перемышль – Запорожье.