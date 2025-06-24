Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
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Затримки рейсів Укрзалізниці
Внаслідок пошкодження потягу "Одеса-Запоріжжя" під час удару росіян будуть незначні затримки рейсів.
У компанії зазначили, що електропоїзд для доставки пасажирів поїзда №52 з Дніпра до Запоріжжя вже очікує на вокзалі і відправиться після повної посадки всіх пасажирів.
Укрзалізниця оперативно знайшла вагони для зворотного рейсу цього поїзда, тож відправка поїзда №52 Запоріжжя – Одеса відбудеться із Запоріжжя за графіком о 15:48, – повідомили в пресслужбі компанії.
Внаслідок ворожої атаки також спостерігатимуться незначні затримки наступних рейсів:
- №3/4 Ужгород – Запоріжжя;
- №88/87 Ковель – Запоріжжя;
- №128/127 Львів – Запоріжжя;
- №32/31 Перемишль – Запоріжжя.