Поезд "Желтая лента" – это также и символ того, что однажды все граждане смогут сесть в поезда, которые прибудут в свободные украинские города. Чтобы поддержать украинцев на временно оккупированных территорий, пассажиров поезда Одесса – Краматорск призвали делать фотографии на фоне вагонов.
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Поезд "Желтая лента" на маршруте Одесса – Краматорск
Поезд "Желтая лента", который отправился по маршруту Одесса – Краматорск, стал проявлением поддержки и символом того, что украинцы на подконтрольной территории помнят о жителях временно оккупированных территорий. Это стало также символом уважения к тем, кто несмотря на опасность ежедневно напоминает оккупантам, что это украинская земля и российским военным на ней не рады.
На опубликованных в сети фотографиях видно, что вагоны поезда оклеены желтой лентой. На ней написаны названия населенных пунктов, которые временно оккупированы врагом. Кроме того, в вагонах можно оставить сообщение партизанам "Желтой ленты", которые оказывают сопротивление врагу.
Поезд "Желтая лента" – железный символ, что однажды они сядут в украинские поезда, которые прибудут во все вновь свободные украинские города. Путешествуйте поездом №192 Одесса – Краматорск. Делайте фото на фоне вагонов, делитесь в социальных сетях с хэштегом #ПоездЖелтаяСтричка, рассказывайте миру о сопротивлении украинцев и поддерживайте своих: чтобы поезда Укрзализныци быстрее вернулись на вновь свободные украинские земли,
– призвали в движении сопротивления.
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Украинцы оказывают сопротивление врагу в оккупации
- Несмотря на постоянную опасность украинцы на временно оккупированных территориях продолжают напоминать врагу, что ему не рады. Так, российские военные, которые оказываются в плену, жалуются, что украинцы пытаются отравить оккупантов, сдают позиции, и даже могут выстрелить из маленького миномета по машине.
- Недавно в сети также стало известно об инциденте, который произошел в Старобельске Луганской области. Во временно оккупированном городе бабушка решила "угостить" российских военных пирожками. Правда, "гостинцы" были опасными, ведь внутри были с канцелярскими кнопками.
- Во временно оккупированном Крыму партизаны также неустанно напоминают врагу, что это украинская территория. Так, днями ранее неизвестные взломали трансляцию пропагандистского канала, а на экране появился циферблат с обратным отсчетом времени.