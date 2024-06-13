Поезд "Желтая лента" – это также и символ того, что однажды все граждане смогут сесть в поезда, которые прибудут в свободные украинские города. Чтобы поддержать украинцев на временно оккупированных территорий, пассажиров поезда Одесса – Краматорск призвали делать фотографии на фоне вагонов.

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Поезд "Желтая лента" на маршруте Одесса – Краматорск

Поезд "Желтая лента", который отправился по маршруту Одесса – Краматорск, стал проявлением поддержки и символом того, что украинцы на подконтрольной территории помнят о жителях временно оккупированных территорий. Это стало также символом уважения к тем, кто несмотря на опасность ежедневно напоминает оккупантам, что это украинская земля и российским военным на ней не рады.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что вагоны поезда оклеены желтой лентой. На ней написаны названия населенных пунктов, которые временно оккупированы врагом. Кроме того, в вагонах можно оставить сообщение партизанам "Желтой ленты", которые оказывают сопротивление врагу.

Поезд "Желтая лента" – железный символ, что однажды они сядут в украинские поезда, которые прибудут во все вновь свободные украинские города. Путешествуйте поездом №192 Одесса – Краматорск. Делайте фото на фоне вагонов, делитесь в социальных сетях с хэштегом #ПоездЖелтаяСтричка, рассказывайте миру о сопротивлении украинцев и поддерживайте своих: чтобы поезда Укрзализныци быстрее вернулись на вновь свободные украинские земли,

– призвали в движении сопротивления.

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Украинцы оказывают сопротивление врагу в оккупации