Потяг "Жовта стрічка" – це також і символ того, що одного дня всі громадяни зможуть сісти у потяги, які прибудуть у вільні українські міста. Щоб підтримати українців на тимчасово окупованих територій, пасажирів потягу Одеса – Краматорськ закликали робити світлини на тлі вагонів.
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Потяг "Жовта стрічка" на маршруті Одеса – Краматорськ
Потяг "Жовта стрічка", який вирушив маршрутом Одеса – Краматорськ, став проявом підтримки й символом того, що українці на підконтрольній території пам'ятають про мешканців тимчасово окупованих територій. Це стало також символом поваги до тих, хто попри небезпеку щодня нагадує окупантам, що це українська земля і російським військовим на ній не раді.
На опублікованих у мережі світлинах видно, що вагони потягу обклеєні жовтою стрічною. На ній написані назви населених пунктів, які тимчасово окуповані ворогом. Окрім того, у вагонах можна залишити повідомлення партизанам "Жовтої стрічки", які чинять опір ворогу.
Потяг "Жовта стрічка" – залізний символ, що одного дня вони сядуть в українські потяги, які прибудуть у всі знову вільні українські міста. Подорожуйте поїздом №192 Одеса – Краматорськ. Робіть фото на фоні вагонів, діліться в соціальних мережах із хештегом #ПотягЖовтаСтрічка, розповідайте світу про спротив українців та підтримуйте своїх: щоб поїзди Укрзалізниці швидше повернулись на знову вільні українські землі,
– закликали в русі опору.
Потяг "Жовта стрічка" – більше у галереї
Українці чинять спротив ворогу в окупації
- Попри постійну небезпеку українці на тимчасово окупованих територіях продовжують нагадувати ворогу, що йому не раді. Так, російські військові, які опиняються в полоні, бідкаються, що українці намагаються отруїти окупантів, здають позиції, й навіть можуть вистрілити з маленького міномета по автівці.
- Нещодавно у мережі також стало відомо про інцидент, який стався у Старобільську Луганської області. В тимчасово окупованому місті бабуся вирішила "пригостити" російських військових пиріжками. Щоправда, "гостинці" були небезпечними, адже всередині були з канцелярськими кнопками.
- В тимчасово окупованому Криму партизани також невпинно нагадують ворогу, що це українська територія. Так, днями раніше невідомі зламали трансляцію пропагандистського каналу, а на екрані з'явився циферблат зі зворотним відліком часу.