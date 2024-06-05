Нещодавно українські військові також взяли в полон громадянина Словаччини, який воював у складі окупаційної армії. Чоловік був медиком і під час евакуації пораненого отримав контузію. Втім, він вирішив не повертатися на російські позиції, а пішов у бік ЗСУ.

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Окупант розповів про спротив українців в окупації

28-річний окупант розповів, що потрапив на фронт у жовтні 2022 року. Чоловіка мобілізували й відправили на навчання снайпера до Дагестану. У грудні 2022 року окупант опинився на фронті, втім не у ролі снайпера, а звичайного штурмовика, якого відправили на передову.

"Мені дали автомат і відправили на передову", – заявив окупант.

Згодом окупант потрапив на ротацію й став більше стикатися з українцями в окупації. Російський військовий почав бідкатися, мовляв, громадяни України в окупації усіляко намагаються насолити російським військовим.

Здають позиції, отруюють людей (російських військових – 24 Канал). Якось я їхав на машині, й по мені відпрацював маленький міномет. Пізніше ми дізналися, що це була пара, яка була проти нашого перебування тут,

– бідкається окупант.

Росіянин також заявив, що українці, які чинять спротив в окупації, маскуються й відкрито про це не заявляють. Про партизанів російські військові дізнаються лише з розмов місцевих жителів, які підтримують російську владу.

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