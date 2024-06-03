Відео з полоненим словаком опублікував український журналіст, режисер і волонтер Олександр Качура. Чоловік на відео представляється Ярославом Галайчиком і каже, що є громадянином Словаччини.

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Що розповів полонений

Як пише Aktuality, журналіст розповів, що мав можливість поспілкуватися з полоненим близько пів години. За його словами, словак потрапив у полон біля міста Лиман у Донецькій області.

Втім, на запитання, як він опинився в Україні, чоловік коротко відповідає, що потрапив у полон. Деякі окупанти з якими він був, загинули та не дійшли до тієї точки, до якої "повинні були дійти".

Він був медиком, мав евакуювати поранених. Отримавши контузію, він пішов у бік наших позицій, де знайшов порожні окопи. Він сховався там, але в окоп влучив безпілотник, його ще раз струсонуло. Він пішов далі, але замість того, щоб йти до російських позицій, дійшов до наших,

– сказав Качура.

Достеменно невідомо, коли саме словак опинився на полі бою. За його словами, напередодні він перебував на окупованій частині Луганської області, де мав допомагати завантажувати вагони.

Як розповів Качура, полонений усіляко переконував, що не брав участі у бойових діях, однак він був контрактником. Словак нібито дозволив завербувати себе в інтернаціональний підрозділ разом з індійцями, непальцями та монголами.

Терпів знущання "побратимів"

Зазначається, що чоловік не хоче повертатися до Росії. На його думку, краще вже відбувати покарання у словацькій в'язниці за участь в іноземній армії. Зауважимо, що у Словаччині за несанкціоноване найманство передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до восьми років.

Він був єдиним словаком у своєму підрозділі. Єдиним громадянином Європейського Союзу. І з нього знущалися, що він шпигун. Чесно кажучи, я цього не очікував. Це був перший раз, коли я розмовляв з полоненим словаком,

– стверджує український журналіст.

Цікаво, що журналісти Aktuality знайшли профіль у Facebook, який може належати полоненому словацькому громадянину. Профіль Ярослава Галайчика в основному містить згадки про індуїзм, а місцем його проживання вказано Катманду, столицю Непалу.

В опублікованому списку його захоплень багато згадок про езотерику та медитацію. Наразі невідомо, чи зв'язувалися українські силові структури зі словацькою стороною у зв'язку зі справою затриманого чоловіка.