Поезд "Экспресс Киев – Борисполь": какую коррупционную сделку устроили чиновники

На проекте воздушного экспресса "Киев – Борисполь", как это часто бывает, чиновники не упустили возможность организовать коррупционную сделку и распилить деньги.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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Он напомнил, что издание "Зеркало Недели" узнали, что для воздушного экспресса за средства "Укрзализныци" закупили разработку системы электронного бронирования билетов.

На это потратили 21 миллион гривен, при чем, зачем это было сделано – не понятно. Ведь на сайте "Укрзализныци" уже несколько лет существует этот сервис электронного бронирования билетов, туда надо было только добавить еще одно направление – на Борисполь, и все. Как это собственно и делает "Укрзализныця" уже давно, когда открываются запускаются новые сообщения,

– отметил Гнап.

По его словам, все вопросы исчезают, если только разглядеть, кому "Укрзализныця" заплатила за сервис бронирования билетов для аэроэкспресса 21 миллион. Это неизвестная фирма "Виртуальные Технологии и системы", которая получила этот заказ без всякого тендера.

"Виртуальные технологии" и действительно оказались виртуальными, поскольку мало того, до сих пор не известно, что же они продали "Укрзализынце", ведь обещанный сервис покупки билетов так на сегодня и не работает. С другой стороны, "Виртуальные технологии" и работают виртуально, ведь офиса фирмы также не удалось найти, поскольку она зарегистрирована в квартире, в одной из киевских многоэтажек, в которой прописаны еще примерно сотня других фирм", – подчеркнул Гнап.

Отыскать кто стоит за "Виртуальными технологиями" оказалось не сложно – утверждает журналист. "На обжаловании процедуры этой закупки в Антимонопольном комитете в качестве представителя фирмы выступал такой себе Евгений Серебряный", – отметил Гнап.

До недавнего времени он работал начальником управления информационной безопасности "Укрзализныци" и имел доступ к системе электронного бронирования билетов. Итак, вчерашний чиновник, который имел доступ к билетной системе железной дороги, теперь за миллионы продает эту же систему государству обратно,

– добавил журналист.

Видео полного видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 17 декабря 2018 года