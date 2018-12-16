Британцы в шоке: как Порошенко углубляет кризис отношений с Западом

Подконтрольный Банковой суд в своем решении отверг письмо посольства Великобритании, которое подтвердило факт двойного гражданства Романа Насирова. Аргумент – поскольку оно было подписано не послом, а офицером связи посольства. Британцы в шоке и не понимают, следует ли это понимать как обвинение их во лжи относительно Насирова?

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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По его словам, подобными решениями Порошенко только углубляет кризис отношений с Западом, который все больше времени в диалоге с Украиной уделяет не обсуждению совместного будущего, а нашей коррупции как главного препятствия на пути интеграции.

Так, один из американских дипломатов очень возмущенно делился в разговоре со мной, как Банковая пыталась продавить решение об одновременном увольнении и скомпроментованого специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, и руководителя НАБУ Артема Сытника,

– подчеркнул нардеп.

Лещенко отметил, что "Запад разгадал желание Порошенко подать это как конфликт двух антикоррупционных руководителей, тогда как на самом деле это Назар Холодницкий предал интересы службы и помогал фигурантам избегать правосудия, и сейчас зацепился за должность, разваливая все дела против лиц из ближайшего окружения Порошенко и верхушки "Народного фронта": сына Авакова, одного из руководителей СБУ Демчины, депутата Дзензерского, смотрящего Мартыненко Руслана Журилу т.п.".

Видео полного видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 16 декабря 2018