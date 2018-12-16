Британці в шоці: як Порошенко поглиблює кризу стосунків із Заходом

Підконтрольний Банковій суд в своєму рішенні відкинув лист посольства Британії, яке підтвердило факт подвійного громадянства Романа Насірова. Аргумент – оскільки він був підписаний не послом, а офіцером зв'язку посольства. Британці в шоці та не розуміють, чи слід це розуміти як обвинувачення їх у брехні відносно Насірова?

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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За його словами, подібними рішеннями Порошенко лише поглиблює кризу стосунків із заходом, які дедалі більше часу в діалозі з Україною приділяють не обговоренню спільного майбутнього, а нашої корупції як головної перешкоди на шляху інтеграції.

Так, один з американських дипломатів не менш обурено ділився в розмові зі мною, як Банкова намагалася продавити рішення щодо одночасного звільнення і скомпроментованого спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького, і керівника НАБУ Артема Ситника,

– підкреслив нардеп.

Лещенко наголосив, що "Захід розгадав бажання Порошенка подати це як конфлікт двох антикорупційних керівників, тоді як насправді це Назар Холодницький зрадив інтереси служби та допомагав фігурантам уникати правосуддя, і зараз зачепився за посаду, розвалюючи всі справи проти осіб з найближчого оточення Порошенка і верхівки "Народного фронту": сина Авакова, одного з керівників СБУ Демчини, депутата Дзензерського, смотрящого Мартиненка Руслана Журила тощо".

Відео повного відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 16 грудня 2018