В ведомстве предупредили, какие именно поезда движутся по маршруту с опозданием. Соответствующий список обнародовали в телеграме.

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Какие поезда задерживаются:

  • № 830 Львов – Ужгород (на 1 час);
  • № 134 Николаев – Рахов (на 1 час);
  • № 150 Ворохта – Полтава (на 1 час 33 минуты).
  • № 749 Киев – Ивано-Франковск (на 1 час 37 минут);
  • № 18 Ужгород – Харьков (на 1 час 56 минут);

Непогода в Украине: что известно

  • Мощный ливень второй раз за неделю накрыл Львов. Автомобили буквально тонули в дождевой воде, деревья повырывало с корнями, образовались огромные пробки.
  • Сильные грозы прошлись и по Буковине. Шквальный ветер разгулялся там не на шутку. У людей выбиты стекла, сорваны крыши, повреждены автомобили.
  • Накануне непогода также наделала бед, в частности, в Запорожье, Днепре и на Полтавщине. Коммунальные службы ликвидируют ее последствия.