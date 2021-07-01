В ведомстве предупредили, какие именно поезда движутся по маршруту с опозданием. Соответствующий список обнародовали в телеграме.

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Какие поезда задерживаются:

№ 830 Львов – Ужгород (на 1 час);

№ 134 Николаев – Рахов (на 1 час);

№ 150 Ворохта – Полтава (на 1 час 33 минуты).

№ 749 Киев – Ивано-Франковск (на 1 час 37 минут);

№ 18 Ужгород – Харьков (на 1 час 56 минут);

Важно! Советуем следить за обновлениями на информационных ресурсах Укрзализныци, ведь данные о задержках могут меняться.

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