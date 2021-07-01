В ведомстве предупредили, какие именно поезда движутся по маршруту с опозданием. Соответствующий список обнародовали в телеграме.
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Какие поезда задерживаются:
- № 830 Львов – Ужгород (на 1 час);
- № 134 Николаев – Рахов (на 1 час);
- № 150 Ворохта – Полтава (на 1 час 33 минуты).
- № 749 Киев – Ивано-Франковск (на 1 час 37 минут);
- № 18 Ужгород – Харьков (на 1 час 56 минут);
Непогода в Украине: что известно
- Мощный ливень второй раз за неделю накрыл Львов. Автомобили буквально тонули в дождевой воде, деревья повырывало с корнями, образовались огромные пробки.
- Сильные грозы прошлись и по Буковине. Шквальный ветер разгулялся там не на шутку. У людей выбиты стекла, сорваны крыши, повреждены автомобили.
- Накануне непогода также наделала бед, в частности, в Запорожье, Днепре и на Полтавщине. Коммунальные службы ликвидируют ее последствия.