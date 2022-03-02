В поезде в Ровненской области задержали диверсанта, который агитировал за "русский мир"

К сожалению, среди людей, бегущих от войны, есть и диверсанты. Одного из таких удалось задержать в поезде в Ровненской области.

Об этом рассказывается в телеграм-канале Укрзализныци. Диверсанта уже передали правоохранителям.

Важно Укрзализныця назначила еще 6 эвакуационных поездов

В Укрзализныце "тепло" принимают диверсантов

Вот какой прием ждет диверсантов, которые решат сесть в украинский поезд!,

– говорится в сообщении.

Известно, что в седьмом вагоне шестого поезда пассажиры совместно с железнодорожниками задержали диверсанта. "Язык мой – враг мой", – так бы мы прокомментировали ситуацию. А все потому, что мужчина имел опрометчивую попытку начать агитацию за "русский мир" и против "бендеровцев". К сожалению для него, он не подумал, что делает это в поезде, который курсирует на запад Украины.



Мужчина пытался провести агитацию за "русский мир" и против "бандеровцев" / Фото УЗ

Все пассажиры "УЗ" знают, насколько внимательными к проблемам людей являются проводники. Если в купе кто-то открывает испорченную консерву, проводник обязательно поможет ее обезвредить и выбросить. С диверсионной консервой произошло то же самое, ведь у наших проводников #железнинервы,

– подчеркивают в ведомстве.

Самого же диверсанта задержали, обмотали скотчем и передали правоохранителям в Дубно.

В Укрзализныце отмечают, что с начала военного положения придерживаются приоритета безопасности пассажиров. И это, не в последнюю очередь, касается информационной безопасности.

Также призывают обращаться к проводникам поездов, если пассажиры видят подозрительное поведение людей. В компании убеждают, что проводники знают, что делать – и с консервами, и с диверсантами.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!