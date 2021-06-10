Байден также встретится с британским премьером Борисом Джонсоном. Они должны обсудить двусторонние отношения.

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"Мир изменился и мы должны построить общее будущее, к которому мы все стремимся. Будущее, где нации свободны от принуждения или доминирования со стороны могущественных государств. Там, где совместная жизнь, моря, воздух и космос остаются открытыми и доступными для всех", – сказал Байден.

Саммит G7

В британском Корнуолле с 11 по 13 июня будет проходить саммит стран "Большой семерки". В повестке дня следующие темы:

изменения климата;

дезинформация;

кибератаки;

противодействие авторитаризму в мире.

Нарушение международных норм со стороны России станет также одной из главных тем. Страны-члены G7 обсудят совместную реакцию на деструктивные действия Москвы. В то же время встреча лидеров "Большой семерки" может дать новый толчок расследованию о происхождении коронавируса.

Мир имеет право знать, что произошло, чтобы усвоить уроки и сделать необходимые выводы,

– отметил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

"Мы поддержим все усилия, чтобы достичь прозрачности и узнать правду. Следователям нужен полный доступ ко всему необходимому, чтобы действительно найти источник этой пандемии", – добавил Шарль Мишель.

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Саммит НАТО и переговоры США – ЕС

Также Байден поедет в Брюссель. Там он примет участие в саммите НАТО и переговорах США – ЕС. Ожидается, что лидеры Альянса обсудят:

вывод войск из Афганистана;

последующий контроль ситуации в стране;

стратегию отношений с режимами в России, Китае и Беларуси;

изменения в стратегической концепции НАТО, учитывая новые внешние вызовы.

"У нас много сверхважных вопросов в области национальной безопасности в 2021 году. Мы будем продвигать эту повестку дня вместе с нашими партнерами из "Большой семерки". В Брюсселе я четко дам понять, что Соединенные Штаты остаются сторонниками НАТО. Особенно важной остается статья о коллективной обороне. Это святое обязательство, которому мы должны соответствовать", – заверил Байден.

Встреча с Путиным

В конце своей поездки Джо Байден встретится с Владимиром Путиным в Женеве. Лидеры США и России имеют множество важных вопросов на повестке дня, в частности:

стратегическая стабильность;

контроль за вооружением.

В то же время журналисты The New York Times считают, что признание Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией – это своеобразный сигнал Байдену. Мол, Путин не готов обсуждать внутриполитические вопросы и не захочет слушать критику своей манеры управления государством.

Важно! Встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится 16 июня в Женеве. Республиканцы призвали Байдена поговорить с Зеленским еще до саммита с Путиным.

Россия заявила, что прорывов не будет

В российском МИДе также прохладно оценили потенциальные результаты встречи Байдена с Путиным.

"Никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий о том, что будут какие-то прорывы. Однако есть необходимость, конечно же, в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видит Россия и США, как 2 крупнейшие ядерные державы на международной арене", – сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Своей поездкой Байден пытается прежде всего "вылечить" отношения с Европой, которые пострадали после Дональда Трампа.

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На саммите США – ЕС в Брюсселе стороны обсудят усиление политического, торгового партнерства и другие насущные вопросы. В то же время западные СМИ уверены, что в Европе все еще остается скептицизм в отношении США. Европейские лидеры все же испытывают облегчение в связи с приходом новой администрации, но все еще опасаются довериться Байдену.