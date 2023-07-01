Глава государства подчеркнул, что ядерная безопасность является самым большим приоритетом для украинской власти. Он также отметил, что на ставке говорилось также об укреплении наших северных границ.

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Ставка на Ровенской АЭС

Президент отметил, что на Ровенской АЭС он прослушал доклады главного командующего ВСУ, командующего оперативным направлением "Север", руководителя пограничной службы, министра внутренних дел, а также председателя ОГА Ровенской области по социальным вопросам и потребностям людей. Также он заслушал доклад руководителя "Энергоатома" Петра Котина, директора Ровенской АЭС.

Благодарю каждого и каждую в Ровенской области и здесь, на Ровенской АЭС, и по всему периметру нашей северной границы, кто заботится о безопасности Украины и наших людей,

– рассказал украинский руководитель.

Президент также сказал, что ставка подробно проработала не только все, что касается физической безопасности наших стратегических объектов и северных областей, но и таких чувствительных вопросов, как кибербезопасность. Кроме этого, там говорилось о защите наших стратегических объектов и укреплении северной границы.

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Новые санкции против России

Зеленский также рассказал об очередном пакете санкций Украины против тех, кто помогает России вести террористическую войну. Этот пакет торгово-экономических ограничений будет касаться около 300 юридических и около 200 физических лиц.

Все, кто в мире будет помогать агрессору, получит ответ Украины и всего мира,

– подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что этот пакет санкций касается не только граждан России.