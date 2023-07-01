Глава держави наголосив, що ядерна безпека є найбільшим пріоритетом для української влади. Він також зазначив, що на ставці мовилося також про укріплення наших північних кордонів.

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Ставка на Рівненській АЕС

Президент зазначив, що на Рівненській АЕС він прослухав доповіді головного командувача ЗСУ, командувача оперативного напрямку "Північ", керівника прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, а також голови ОДА Рівненщини щодо соціальних питань і потреб людей. Також він заслухав доповідь керівника "Енергоатому" Петра Котіна, директора Рівненської АЕС.

Дякую кожному й кожній у Рівненській області й тут, на Рівненській АЕС, та по всьому периметру нашого північного кордону, хто дбає про безпеку України та наших людей,

– розповів український очільник.

Президент також сказав, що ставка детально пропрацювала не тільки все, що стосується фізичної безпеки наших стратегічних об’єктів та північних областей, а й таких чутливих питань, як кібербезпека. Крім цього, там мовилося про захист наших стратегічних об'єктів та укріплення північного кордону.

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Нові санкції проти Росії

Зеленський також розповів про черговий пакет санкцій України проти тих, хто допомагає Росії вести терористичну війну. Цей пакет торговельно-економічних обмежень стосуватиметься близько 300 юридичних і майже 200 фізичних осіб.

Всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України та всього світу,

– наголосив він.

Глава держави також зазначив, що в цей пакет санкцій стосується не лише громадян Росії.