Однако германские оппозиционные политики выступили против присуждения премии украинскому президенту. Об этом 24 Канала рассказала член немецко-украинского союза Ukrainer in Aachen e. V. Анна Кисиль.

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Украинцам аплодировали стоя

Анна Кисиль рассказала, что когда Владимир Зеленский с украинской делегацией вошли в коронационный зал, атмосфера сразу изменилась.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что за эти 444 дня смена таких настроений это невероятная работа дипломатического корпуса во всех странах мира, невероятная работа Офиса Президента и людей за границей, которые с начала полномасштабного вторжения пытались доносить информацию до местных политиков и граждан других стран", – отметила Кисиль.

По ее словам, все присутствовавшие аплодировали стоя делегации из Украины.

У украинской общины были слезы на глазах, поскольку ты понимаешь, что этот человек (Владимир Зеленский — 24 Канал) несет на себе бремя обязанностей и является представителем своего народа, который отчаянно борется. Это было невероятно, – сказала Кисиль.

Также вчера члены союза Ukrainer in Aachen e. V. сделали демонстрацию, собрав более 2,5 тысяч человек. В ходе демонстрации можно было увидеть, насколько люди поддерживают Украину.

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Левые осуждают вручение премии Зеленскому

Член немецко-украинского союза Ukrainer in Aachen e. V. подчеркнула, что в политическом контексте премия Карла Великого очень важна.

По ее словам, в одном из интервью политик оппозиционного направления Сара Вагенкнехт заявила, что считает неуместным давать премию Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Обратите внимание! Сара Вагенкнехт принадлежит к Левой партии Германии. Эти политические силы проводили в Берлине протестные акции против правительства, в частности, канцлера Германии Олафа Шольца. Также они выступают за прекращение оборонной поддержки и за так называемое "умиротворение" Украины.

"Я считаю, что если такие люди обращают внимание на премию Карла Великого и говорят о ней в публичном пространстве, то мощно, что президент Зеленский и украинский народ получили эту премию", – добавила Кисиль.

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