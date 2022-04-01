Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях, обнародовав фото с вокзала.

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На пути в Киев,

– подписала фотографию Роберта Мацола.

На фотографии можно увидеть президента Европарламента, которая стоит на фоне поезда Укрзализныци. Политик также разместила хэштег #StandWithUkraine.



Президент Европарламента едет в Киев / Фото с твиттера Роберты Мацолы

Мацола поддерживает Украину

Роберта Мацола активно поддерживает украинское государство в его борьбе с российской агрессией. Неделю назад политик сделала очередное мощное заявление.

Наши санкции тяжело поражают Россию, они наращивались в ответ на эскалацию путинского вторжения в Украину.

– сказала президент ЕС.

По ее словам, позиция Европейского парламента была очень четкой с самого начала, необходимо:

достичь нулевой зависимости от России – это должно быть главной целью;

покупать энергию у друзей, а не у врагов, и не финансировать опосредованную войну.

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