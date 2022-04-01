Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальних мережах, оприлюднивши фото з вокзалу.
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На шляху до Києва,
– підписала світлину Роберта Мацола.
На фотографії можна побачити президентку Європарламенту, яка стоїть на тлі потяга Укрзалізниці. Політикиня також розмістила хештег #StandWithUkraine.
Президентка Європарламенту їде до Києва / Фото з твітеру Роберти Мацоли
Мацола підтримує Україну
Роберта Мацола ативно підтримує українську державу в її боротьбі з російською агресією. Тиждень тому політикиня зробила чергову потужну заяву.
Наші санкції тяжко уражають Росію, вони нарощувалися у відповідь на ескалацію путінського вторгнення до України,
– сказала президентка ЄП.
За її словами, позиція Європейського парламенту була дуже чіткою від початку, необхідно:
- досягти нульової залежності від Росії – це має бути головною метою;
- купувати енергію у друзів, а не у ворогів, і не фінансувати опосередковано війну.
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