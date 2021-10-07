Поездом за границу: перечень и расписание международных маршрутов Укрзализныци

В пресс-службе Укрзализныци презентовали график движения пассажирских поездов на 2022 год. В частности говорится и о 14 международных маршрутах.

Больше всего международных железнодорожных сообщений курсирует в Польшу. Также Укрзализныця предлагает рейсы в Беларусь, Латвию, Литву, Словакию, Венгрию и Австрию.

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Расписание поездов Укрзализныци за границу

С 10 октября 2021 года Укрзализныця возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей. В расписании перевозчика есть такие международные рейсы:

№ 31/32 Киев – Минск – Вильнюс – Рига;

№ 19/20, 27/28 Львов – Пшемысль;

№ 36/35 Одесса – Пшемысль;

№ 67/68 Киев – Варшава;

№ 90/89, 705/706, 715/716 Киев – Пшемысль.

Также говорится о беспересадочных вагонов № 21/431, № 22/432 Киев – Вена, которые курсируют в течение года ежедневно. Взамен №23/433 Киев – Вена курсирует в дни с повышенным спросом в составе поездов № 749/145/32519/140-147/32510/146/750.

Поезда иностранных перевозчиков в Украине

Поезд № 51/52 Львов – Вроцлав, с беспересадочным вагоном Киев – Вроцлав, курсирует в составе поездов № 749/51-52/750 с переприцепом на станции Львов.

В Укрзализныце рассказали о маршрутах, которые обслуживают зарубежные железнодорожные компании. Существуют такие поезда:

№ 34/33 Будапешт – Мукачево;

№ 32510/32519, № 32520/32529, № 32530/32539, № 32516/32513, № 32526/32523, № 32518, № 32549 Захонь – Чоп;

№ 32512/32517 Захонь – Мукачево/Чоп – Захонь;

№ 32521 Мукачево – Захонь;

№ 960/961, № 962/963 Кошице – Мукачево;

№ 8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп;

№ 8861/8862 Кошице – Чоп.

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В Укрзализныце запускают 2 новых рейса в Польшу

Пресс-служба анонсировала также в графике движения 2 новых поезда. Речь идет о поезде № 19/20 Львов – Пшемысль и № 27/28 Львов – Пшемысль.