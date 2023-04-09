О гибели Игоря Ригеля сообщили на его малой родине, в Зимноводской территориальной общине.

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Игорь Ригель добровольцем ушел на фронт. Он мужественно сражался за свою страну. Но после полученных ранений в российско-украинской войне 7 апреля жизнь воина оборвалась.

В это тяжелое время низко склоняем головы перед светлой памятью защитника, легшего за мирное небо над Украиной. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяем их боль, разделяем горе. У Героя остались мать, отец и сестра,

– отметили в Зимноводовской территориальной общине.

О гибели Ригеля писали также в его альма-матере, Львовской национальной академии искусств, диплом которой он получил в 2010 году. Там показали, что творил Ригель в своей кузнице, опубликовав фотографии с его дипломной работой: набором кованой мебели.



Работы историка Игоря Ригеля / Фото Львовской национальной академии искусств

Близкая подруга Ригеля Антонина Белинская напоминает, что павший в бою воин был очень талантливым и очень веселым.

"Ушел. Хочется кричать, что ты мне обещал... но не знаю, как принять это и отпустить. Ты жил на высоких оборотах, полной грудью, ты вдохновлял меня, читал мне лекции по истории и искусствам, открыл для меня много художников и научил правильно смотреть на них, научил правильно рисовать в перспективе, умел поддержать и ободрить этими своими глупыми шутками, которые я до сих пор не понимаю, но это заставляло меня улыбаться», – написала она.



Погибший украинский защитник Игорь Ригель / Фото Юрия Шепетовского

Обратите внимание! Работы талантливого воина-кузнеца украинцы видели в фильмах "Захар Беркут", "Сторожевая Залог", "Казаки", "Лживая история" и многих других. Однако когда Россия начала полномасштабное вторжение, Игорь Ригель оставил безгранично вдохновляющее его творчество и добровольцем ушел на фронт.

Добавим, что у отважного воина остались родители и сестра, а также бесчисленное количество людей, восхищавшихся его незаурядным талантом. Друзья, коллеги и единомышленники Игоря подчеркивают: его гибель стала огромной потерей всего движения реконструкторов, историков и художников.