Сначала появилась информация, что он отдал свою жизнь за Украину под городом-крепостью Бахмутом. Однако его побратимы из подразделения "Вендетта" Карим и Дамир опровергли эту информацию в интервью Владимиру Золкину, пишет 24 Канал.

Достойно внимания "Моджахед" – на щите: все, что известно о павшем Данииле Ляшуке

Не под Бахмутом и не 1 апреля

Они рассказали, что случилось это в другом месте, и подчеркнули, что ни населенный пункт, вблизи которого погиб Герой, ни направление называть нельзя. Однако побратимы воина рассказали, что смертельное ранение "Моджахед" получил в населенном пункте, который штурмовали со стороны агрессора.

Взяв троих человек, Даниил направился в этот населенный пункт, чтобы сдержать атаку. И в результате получил ранение, не совместимое с жизнью, он погиб там,

– сказал Карим.

Также бойцы "Вендетты" опровергли информацию, что погиб "Моджахед" 1 апреля. Как выяснилось, произошло это 31 марта ночью.

1 числа непосредственно ночью после 00:00, в час ночи, мне позвонил наш боец и сказал, что "Моджахед" тяжелый "300-й" без сознания. Мы собрали группу и поехали в госпиталь искать его и еще одного раненого нашего человека… Когда мы были уже в госпитале, нам позвонили и сказали, что "Моджахед" – "200-х",

– рассказал Дамир.

Однако прежде чем объявлять о смерти командира подразделения, его побратимы хотели сами убедиться в правдивости трагической вести. И только после того, как они увидели тело Даниила "Моджахеда" Ляшука, то подтвердили эту информацию.

Власти к смерти Героя не причастны

Заметим, что по поводу гибели Героя есть разные версии: и что он якобы жив, и что его смерть спровоцирована "заказом" отдельных депутатов после видео "Моджахеда" с критикой решения забрать надбавки военным. Поэтому отдельно защитники Украины опровергли эти слухи и подчеркнули, что погиб Даниил Ляшук на поле боя.

Хочу акцентировать на том, что сейчас пошел большой слух, что якобы его "убрали" депутаты после выпуска видео. Хочу заявить всем, что это не так. Он погиб как мужчина, он погиб как положено воину на поле боя с оружием в руках,

– подчеркнул Дамир.

Взамен такие выдумки и конспирологические теории очерняют честь Героя. В свою очередь видео "Моджахеда" и его гибель – лишь совпадение и ничего более.

О похоронах информацию скрывали специально

Также побратимы "Моджахеда" поделились, почему никто из желающих провести защитника в последний путь не могли узнать ни места, ни времени прощания с Героем. Они рассказали, что похороны проходили исключительно в близком кругу воина.

Причин было две. Прежде всего из-за того, что могли быть "доброжелатели", которые хотели бы каким-то образом навредить "Моджахеду", а затем слиться с толпой.

Мог прийти просто человек, имея какую-то мысль навредить. Он мог это сделать и просто слиться с толпой,

– поделился Карим.

Во-вторых, близкие героя решили, что собирать большую толпу в Днепре, а именно там прощались с "Моджахедом", во время войны может быть опасно.