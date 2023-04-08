Спершу з'явилася інформація, що він віддав своє життя за Україну під містом-фортецею Бахмутом. Однак його побратими з підрозділу "Вендета" Карім та Дамір спростували цю інформацію в інтерв'ю Володимиру Золкіну, пише 24 Канал.

Варте уваги "Моджахед" – на щиті: все, що відомо про полеглого Даниїла Ляшука

Не під Бахмутом та не 1 квітня

Вони наголосили, що трапилося це в іншому місці та підкреслили, що ані населений пункт, поблизу якого загинув Герой, ані навіть напрямок називати не можна. Однак побратими воїна розповіли, що смертельне поранення "Моджахед" отримав у населеному пункті, який штурмували зі сторони агресора.

Взявши трьох людей, Даниїл направився у цей населений пункт, щоб стримати цю атаку. І у результаті отримав поранення, не сумісне з життям, він загинув там,

– сказав Карім.

Також бійці "Вендети" спростували інформацію щодо того, що загинув "Моджахед" 1 квітня. Як з'ясувалося, трапилося це 31 березня вночі.

1 числа безпосередньо вночі після 00:00, о 1 ночі, мені подзвонив наш боєць і сказав про те, що "Моджахед" важкий 300 непритомний. Ми зібрали групу і поїхали на госпіталь шукати його і ще одну поранену нашу людину. … Будучи вже в госпіталі, нам подзвонили і сказали, що "Моджахед" – 200,

– розповів Дамір.

Однак перш ніж оголошувати про смерть командира підрозділу, його побратими хотіли самі пересвідчитися у правдивості трагічної звістки. І лише після того, як вони побачили тіло Даниїла "Моджахеда" Ляшука, підтвердили цю інформацію.

Влада до смерті Героя не причетна

Зауважимо, що щодо загибелі Героя є різні версії: і що він буцімто живий, і що його смерть спровокована "замовленням" окремих депутатів після відео "Моджахеда" з критикою рішення забрати надбавки військовим. Тож окремо захисники України спростували й ці чутки та наголосили, що згинув Даниїл Ляшук на полі бою.

Хочу закцентувати на тому, що зараз дуже пішла велика чутка про те, що нібито його "прибрали" депутати після випуску його відео. Хочу заявити всім про те, що це не так. Він загинув як чоловік, він загинув як належить воїну на полі бою зі зброєю в руках,

– підкреслив Дамір.

Натомість такі вигадки та конспірологічні теорії очорнюють честь Героя. Своєю чергою відео "Моджахеда" та його загибель є лише збігом і нічим більшим.

Про похорони інформація замовчувалася навмисне

Також побратими "Моджахеда" поділилися, чому ніхто з охочих провести захисника в останню путь не могли дізнатися ані місця, ані часу прощання з Героєм. Вони розповіли, що похорони проходили виключно у близькому колі воїна.

Причин було дві. Перш за все через те, що могли бути "доброзичники", які хотіли б якимось чином нашкодити "Моджахеду", а потім злитися з натовпом.

Могла прийти просто людина, маючи якусь ініціативу нашкодити. Вона могла це зробити і просто злитися з натовпом,

– поділився Карім.

По-друге, близькі героя вирішили, що збирати у Дніпрі, а саме там прощалися з "Моджахедом", великий натовп під час війни може бути небезпечно.