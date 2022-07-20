В боях за Украину погиб молодой офицер Юрий Таран из бригады Черных Запорожцев

Они становятся героями и навсегда остаются в нашей памяти. Так, 72 бригада Черных Запорожцев потеряла одного из лучших – Юрия Тарана. Молодой офицер, командир, Герой и мотивированный боец отдал свою жизнь за Победу.

Главное Жуткая атака Никополя и Харькова, безумные потери захватчиков: основное за 147 день войны

"Жизнь, как пьеса в театре: важно не то, сколько она длится, а насколько хорошо сыграна". Это была одна из последних публикаций Юрия в Фейсбуке. И ты, брат, свою пьесу сыграл как можно лучше,

– написали в сообщении 72 ОМБР имени Черных Запорожцев.

Путь Юрия

Перед тем, как попасть в Украинское войско, парень вступил в Тульчинский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Затем продолжил обучение в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на факультете боевого применения войск и закончил обучение с отличием в 2018 году.

После выпуска молодого офицера-пехотинца назначили командиром механизированного взвода в 72-ю отдельную механизированную Белоцерковскую бригаду имени Черных Запорожцев. Затем Юрий был направлен на выполнение задания в Луганскую область, где в феврале 2019 года он возглавил роту. Тогда ему было 22 года.



Юрий Таран, который погиб в боях за Украину / Фото из фейсбука Юрия Тарана

Юрий Таран отстаивал государственную целостность на Светлодарской дуге, под Попасной, в Золотом, Верхнеторецком. А с 24 февраля встал на защиту Киевщины.

Отмечается, что бойцы его подразделения остановили прорыв противника на Броварском направлении, уничтожили три танка и 15 единиц боевых машин пехоты и затрофеили три БМП. Кроме того, подразделение Юрия прогнало российского врага к границе и на Харьковщине, освободив ряд населенных пунктов.

После этого они продолжили выполнять задачи на Донецком и Луганском направлениях. К сожалению, на одном из направлений парень погиб в героической борьбе за территориальную целостность нашего государства.

Юрия наградили орденом

За личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служением Украинскому народу Указом Президента Украины от 6 июля 2022 года капитан Таран Юрий Александрович награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Ранее – Активист Роман Ратушный погиб под Изюмом: смотрите видео