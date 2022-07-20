В боях за Украину погиб молодой офицер Юрий Таран из бригады Черных Запорожцев
Источник:72 бригада Черных Запорожцев
147 сутки украинские защитники не покладая рук обороняют нашу землю от российских оккупантов, совершивших полномасштабное вторжение. К сожалению, не всем воинам удается выжить.
Погиб офицер из бригады Черных Запорожцев
Они становятся героями и навсегда остаются в нашей памяти. Так, 72 бригада Черных Запорожцев потеряла одного из лучших – Юрия Тарана. Молодой офицер, командир, Герой и мотивированный боец отдал свою жизнь за Победу.
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"Жизнь, как пьеса в театре: важно не то, сколько она длится, а насколько хорошо сыграна". Это была одна из последних публикаций Юрия в Фейсбуке. И ты, брат, свою пьесу сыграл как можно лучше,
– написали в сообщении 72 ОМБР имени Черных Запорожцев.
Путь Юрия
Перед тем, как попасть в Украинское войско, парень вступил в Тульчинский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Затем продолжил обучение в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на факультете боевого применения войск и закончил обучение с отличием в 2018 году.
После выпуска молодого офицера-пехотинца назначили командиром механизированного взвода в 72-ю отдельную механизированную Белоцерковскую бригаду имени Черных Запорожцев. Затем Юрий был направлен на выполнение задания в Луганскую область, где в феврале 2019 года он возглавил роту. Тогда ему было 22 года.
Юрий Таран, который погиб в боях за Украину / Фото из фейсбука Юрия Тарана
Юрий Таран отстаивал государственную целостность на Светлодарской дуге, под Попасной, в Золотом, Верхнеторецком. А с 24 февраля встал на защиту Киевщины.
Отмечается, что бойцы его подразделения остановили прорыв противника на Броварском направлении, уничтожили три танка и 15 единиц боевых машин пехоты и затрофеили три БМП. Кроме того, подразделение Юрия прогнало российского врага к границе и на Харьковщине, освободив ряд населенных пунктов.
После этого они продолжили выполнять задачи на Донецком и Луганском направлениях. К сожалению, на одном из направлений парень погиб в героической борьбе за территориальную целостность нашего государства.
Юрия наградили орденом
За личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служением Украинскому народу Указом Президента Украины от 6 июля 2022 года капитан Таран Юрий Александрович награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.