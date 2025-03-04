Петр Горбач участвовал в защите Украины еще со времен АТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mukachevo.net.

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Что известно о гибели Петра Горбача

Мужчина родился на Раховщине, однако вместе с женой жил в Солотвинской общине. Он участвовал в АТО, а с началом полномасштабного вторжения сразу стал на оборону страны.

Петр Горбач служил младшим сержантом, занимал должность заместителя командира боевой машины и наводчика-оператора в 1-м механизированном батальоне.

Жизнь Героя оборвалась 27 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания в районе села Андреевка Донецкой области.

С воином будут прощаться в Солотвинском районе. Время и место захоронения будет сообщено дополнительно.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника. Светлая память и вечная дань уважения Петру Горбачу, который отдал свою жизнь за Украину.